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    首頁　>　新竹縣

    竹東科技人通勤好塞 周江杰：增設國3竹林第2交流道

    針對竹東鎮「外五里」壅塞交通問題，民進黨新竹縣長參選人周江杰提出，未來當選縣長後，將立即推動在三重埔設立國道3號竹林第二交流道，提升用路安全並節省通勤時間。 （記者廖雪茹攝）

    針對竹東鎮「外五里」壅塞交通問題，民進黨新竹縣長參選人周江杰提出，未來當選縣長後，將立即推動在三重埔設立國道3號竹林第二交流道，提升用路安全並節省通勤時間。 （記者廖雪茹攝）

    2022/10/11 12:08

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對竹東鎮「外五里」壅塞交通問題，民進黨新竹縣長參選人周江杰提出，未來當選縣長後，將立即推動在三重埔設立國道3號竹林第二交流道，讓居住在竹東的上班民眾，不再需要行經狹窄壅塞的平面道路通往竹科，提升用路安全並節省通勤時間。

    周江杰表示，新竹縣平均年齡有年輕化的趨勢，代表城市活力與生產力都提升，而隨著人口移入增加，工、商業活動發達，讓通勤車輛明顯大增，導致縣內不少道路早已不堪負荷原有的設計。他十份重視交通基礎建設，因此上任後，將優先改善交通重大問題。

    周江杰表示，上下班時間，新竹縣市之間充滿著大量移動通勤的上班族，嚴重影響新竹縣內的交通順暢度。自己是竹東人，感受也很深刻，這幾年的新社區、新大樓，早已讓竹東鎮內不少道路不堪負荷原有的道路設計，尖峰時段竹東中興路上塞滿了往返竹科的車潮，許多車子都從相當窄小的學府路前往寶山，交通壅塞的情況相當嚴重。

    周江杰表示，竹東外五里地區受惠竹科發展，人口持續快速增加，民眾殷切期盼增設竹林第2交流道；未來如當選縣長，他將在距離國道3號竹林交流道（約90公里）以南約2公里的92.1公里處三重埔地區，設立竹林第2交流道直通高速公路，讓居住在竹東的上班民眾，不再需要行經狹窄壅塞的平面道路通往竹科，讓道路通行順暢，節省通勤時間。

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