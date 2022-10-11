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    首頁　>　新竹縣

    改善竹北交通 鄭朝方：推環北路交流道、頭前溪跨溪大橋

    竹北市為大新竹通勤線道重要樞紐城市，塞車惡夢卻是市民的日常！民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，與民間交通研究團體交流他所提出8項人本交通政策。 （鄭朝方團隊提供）

    竹北市為大新竹通勤線道重要樞紐城市，塞車惡夢卻是市民的日常！民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，與民間交通研究團體交流他所提出8項人本交通政策。 （鄭朝方團隊提供）

    2022/10/11 10:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市為大新竹通勤線道重要樞紐城市，塞車惡夢卻是市民的日常！民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，邀請民間交通研究團體研商對策，並交流他所提出包含爭取新闢環北路交流道、 推動竹北設立客運轉運站、爭取新設竹北至新竹跨溪大橋、以及保護學童上放學交通安全等8項人本交通政策。

    鄭朝方表示，竹北市串聯護國神山科技業等各產業區位與其生活圈，每逢上下班時間，大量車流湧入造成壅塞，回堵到竹北市導致城市交通癱瘓，交通打結問題多年未獲解決，基礎交通建設也未通盤檢討，導致各種交通問題不斷。

    鄭朝方昨（10日）利用連假與民間交通研究團體代表交流他提出的交通政見，並深入研討竹北交通問題對應解方。

    交通安全協會副理事長林志學表示，台灣每年有3000多人因交通事故死亡，協會長期推動交通安全改革，很高興參選人願意支持並致力共同推動人本交通。標線改造台灣路社群代表說，竹北市人口快速成長，聯外橋樑早已不敷使用，增加往來新竹的橋樑是未來必要的政策。

    鄭朝方表示，竹北交通優化是當務之急，竹北市的交通好，城市發展才會好。這次參選謹慎評估提出交通政見，包含路平專案優先、建構自行車及行人友善騎行步道、打通大新竹國道交通網，爭取新闢環北路交流道、 推動竹北設立客運轉運站、優化市民公車路網，增設U-bike站點、爭取新設竹北至新竹跨溪大橋、改善市內重要樞紐路口交通解決塞車問題、改善學童上下學時段周邊交通問題等8項人本交通政策，當選市長將立即研擬執行。

    鄭朝方說，未來將持續與民間相關團體合作，逐一推動具實踐性及專業性的交通政策，期能解決用路人安全問題及塞車之苦，打造竹北市成為人本交通的示範城市。

    竹北市長參選人鄭朝方昨（10日）利用連假與民間交通研究團體代表交流他提出的交通政見，並深入研討竹北交通問題對應解方。（鄭朝方團隊提供）

    竹北市長參選人鄭朝方昨（10日）利用連假與民間交通研究團體代表交流他提出的交通政見，並深入研討竹北交通問題對應解方。（鄭朝方團隊提供）

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