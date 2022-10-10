美美東興圳出現怪怪恐怖箱 周江杰質疑縣府管理不當

被民進黨新竹縣長參選人周江杰質疑的怪怪「恐怖箱」。（周江杰陣營提供）

2022/10/10 15:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕約2億元打造完成的新竹縣竹北市東興圳景觀再造工程，卻有2個簡陋「恐怖箱」殺風景？民進黨新竹縣長參選人周江杰抨擊這是縣府便宜行事、管理不當，才會讓水管突出地面，再隨便用箱子一套蓋上「遮羞」，感覺很掉漆。

縣府文化局表示，那個不是恐怖箱，是地下水井抽水設施外罩塑膠保護罩，他們會重新使之固定在地面以加強安全措施，另也會用現地的天然素材搭配周邊景觀，使之與東興圳沿線的地景融合，不顯突兀。

周江杰陣營表示，斥資約2億元的東興圳景觀再造工程去年7月完工，但園區裡竟有用簡陋箱子蓋起的不明設施，打開一看竟是突出地面的水管，感覺相當恐怖。

周江杰說，這明顯是管理不當的便宜行事作法，感覺真的很「落漆」。

周江杰陣營表示，根據客委會網站資料顯示，竹北六張犁東興圳位於六家，在都市化發展下，傳統客家聚落空間與文化面臨保存、修復、永續經營等許多挑戰，因此在中央和地方共同努力下，於2017年透過前瞻計畫，以東興圳為主，併納周邊客家文化景觀及資產整體規劃景觀再造。1、2期工程先後於今年初和7月初完成且陸續開放。

周江杰說，他任民進黨客家部主任，對新竹縣的這項文化景觀再造視為驕傲，沒想到美美的東興圳園區裡竟然會有前述怪怪的恐怖箱，真的是貽笑大方。

周江杰說，公園的建置跟管理都要法制化，不管規劃目標是給小朋友玩，還是給老人家走，每座公園應該要有的基礎設施和環境要求，都必須用白紙黑字規定好，將來相關的養護要求和所需資源也都要明訂在法規中，好讓公務人員照章執行，確保公園能真正符合鄉親需求，也不會再出現怪怪的恐怖設施。

民進黨新竹縣長參選人周江杰抨擊美美的東興圳卻突兀地在地上有如圖2個恐怖箱殺風景。（周江杰陣營提供）

被民進黨新竹縣長參選人周江杰質疑的怪怪「恐怖箱」。（周江杰陣營提供）

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