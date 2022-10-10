美美東興圳出現怪怪恐怖箱 周江杰質疑縣府管理不當
〔記者黃美珠／新竹報導〕約2億元打造完成的新竹縣竹北市東興圳景觀再造工程，卻有2個簡陋「恐怖箱」殺風景？民進黨新竹縣長參選人周江杰抨擊這是縣府便宜行事、管理不當，才會讓水管突出地面，再隨便用箱子一套蓋上「遮羞」，感覺很掉漆。
縣府文化局表示，那個不是恐怖箱，是地下水井抽水設施外罩塑膠保護罩，他們會重新使之固定在地面以加強安全措施，另也會用現地的天然素材搭配周邊景觀，使之與東興圳沿線的地景融合，不顯突兀。
周江杰陣營表示，斥資約2億元的東興圳景觀再造工程去年7月完工，但園區裡竟有用簡陋箱子蓋起的不明設施，打開一看竟是突出地面的水管，感覺相當恐怖。
周江杰說，這明顯是管理不當的便宜行事作法，感覺真的很「落漆」。
周江杰陣營表示，根據客委會網站資料顯示，竹北六張犁東興圳位於六家，在都市化發展下，傳統客家聚落空間與文化面臨保存、修復、永續經營等許多挑戰，因此在中央和地方共同努力下，於2017年透過前瞻計畫，以東興圳為主，併納周邊客家文化景觀及資產整體規劃景觀再造。1、2期工程先後於今年初和7月初完成且陸續開放。
周江杰說，他任民進黨客家部主任，對新竹縣的這項文化景觀再造視為驕傲，沒想到美美的東興圳園區裡竟然會有前述怪怪的恐怖箱，真的是貽笑大方。
周江杰說，公園的建置跟管理都要法制化，不管規劃目標是給小朋友玩，還是給老人家走，每座公園應該要有的基礎設施和環境要求，都必須用白紙黑字規定好，將來相關的養護要求和所需資源也都要明訂在法規中，好讓公務人員照章執行，確保公園能真正符合鄉親需求，也不會再出現怪怪的恐怖設施。