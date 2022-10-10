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    首頁　>　新竹縣

    林為洲號召不分黨派 共推竹北1到6歲假日臨時托育政策

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（右起往左）、民眾黨竹北市代參選人游雅婷共同發起竹北市1～6歲幼兒公辦假日臨時托育政策，獲得無黨籍市代參選人楊朝凱認同。（林為洲陣營提供）

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（右起往左）、民眾黨竹北市代參選人游雅婷共同發起竹北市1～6歲幼兒公辦假日臨時托育政策，獲得無黨籍市代參選人楊朝凱認同。（林為洲陣營提供）

    2022/10/10 13:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市的出生率全台第一，偏偏很多年輕父母來自外縣市，僅因工作而單獨築巢，欠缺親友臨時托兒的資源。國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲、民眾黨竹北市民代表參選人游雅婷共同發起推動竹北市1～6歲公辦假日臨時托育政策，要給在工作和育兒中忙得團團轉的市民一個喘息的支持。

    林為洲更明確表示，以竹北的財政能力，他當選市長後不僅會立刻責成公所研議配合盤點市內閒置空間、或跟公私立托嬰中心合作，儘速試辦假日臨托之外，還要補助家長臨托幼兒每人、每小時100元，是目前新竹市臨托費用的一半。

    林為洲陣營表示，他們之前就跟「竹科媽媽」游雅婷共同響應「竹北市民消失的3～6歲幼兒教育補助，請求竹北市公所補發」的連署。如今在游雅婷跟其他現任市代努力下，公所已同意把這筆補助款的差額納入明年預算，讓因新舊制造成落差的家長也可以申請補助。

    這次林為洲和游雅婷再聯手推動1～6歲公辦假日臨時托育政策。因為游雅婷的實戰經驗發現，目前桃竹苗4縣市僅新竹市有定點臨時托育服務，但是竹北市民想要尋求幫忙卻路遠不便。而且每名幼兒臨托每小時要價200元，數目不小，讓很多年輕父母看得到吃不到。

    林為洲說，竹北每年約有2000名新生兒入籍，顯示竹北市民敢生、樂養，爭取主政竹北，他想的是要如何優化育兒政策以減少家長照顧負擔。增加公托、準公托的量能之外，推動假日臨時托育，無異就是給前述單獨在竹北築巢的小家庭父母喘息服務。

    林為洲說，從來他的政見概念館參加親子主題日活動的家長處，他發現定時、定點的臨托服務是很多人敲碗等待的。就連無黨籍的竹北第1選區市代參選人楊朝凱也認為，能配合之前他提出盤點竹北市閒置空間做親子館的政見，楊朝凱也會樂見。

    所以林為洲承諾，只要他當選竹北市長，就會儘速試辦，給竹北的年輕家長更友善的托育資源。

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