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    首頁　>　新竹縣

    楊文科成立科學園區後援會

    國民黨新竹縣長楊文科（左5）拚連任，挾自身33年在竹科、中科服務的人脈，成立科學園區後援會。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長楊文科（左5）拚連任，挾自身33年在竹科、中科服務的人脈，成立科學園區後援會。（楊文科陣營提供）

    2022/10/10 11:48

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長楊文科出身科學園區再轉戰地方政壇，為了拚連任，他昨晚成立「楊文科科學園區後援會」，不少過去曾與他在科學園區共事或合作過的夥伴到場相挺，展現他從竹科到中科，在科學園區長達33年所累積的人脈實力。

    楊文科說，以前在園區工作時就有人認為，科學園區應該要派人出來選議員，不過當時大家都忙著工作，這個說法始終沒有被人化為行動，直到4年前他出來選縣長而改變。

    他直言，當初會想出來選縣長，單純是覺得自己退休了，又獲得幾位好友的推薦，所以決定從政服務回饋社會，結果得到國民黨提名，且因此當選縣長。

    他說，在科學園區任職33年，其中23年都在竹科，隨後的10年則在中科，「園區的一草一木，我都十分熟悉」。

    換言之，他也是最了解整個園區產業的結構、發展等需求的人，也最知道鄉親在園區工作的辛苦和希望為何。所以由他繼續連任，也最能佈建讓產業、民眾、乃至國家多贏的政策和經濟環境。

    昨晚這場科學園區後援會成立大會上，驊洲通運董事長鄭日省、台灣科學園區同業公會祕書長張致遠、樂華科技董事長佐佐木大輔、筑波科技董事長許深福、翰陽集團董事長陳春翰等都到場，並祝福楊文科成功連任。

    國民黨新竹縣長楊文科（右）拚連任，在其科學園區後援會成立大會上懇託園區產業界力挺。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長楊文科（右）拚連任，在其科學園區後援會成立大會上懇託園區產業界力挺。（楊文科陣營提供）

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