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    首頁　>　新竹縣

    酒駕被開除黨籍卻PO柯P宣傳照 民眾黨高市議員選將籲林冠年退選

    民眾黨高市三民區議員參選人李佳玲，公開呼籲竹北市長參選人林冠年應退選。（記者王榮祥翻攝）

    民眾黨高市三民區議員參選人李佳玲，公開呼籲竹北市長參選人林冠年應退選。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/09 21:32

    相關新聞請見︰

    林冠年：尚未接到開除黨籍處分書 仍是民眾黨參選人

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨新竹縣竹北市長參選人林冠年因酒駕被開除黨籍，卻仍在臉書上發布與黨主席柯文哲宣傳照，引發議論；民眾黨高市三民區議員參選人李佳玲開嗆，籲林冠年應立即「退選」。

    李佳玲表示，酒駕等於隨機殺人犯，因為死在酒駕輪下的、都是最冤枉喪命的，鑒於類似案件一再發生，所以她始終堅持「酒駕零容忍」。

    李佳玲說，林冠年身為公職候選人，更應該高規格檢視自己，隱瞞酒駕在先已失去誠信，被開除黨籍後居然還可無所反省式的發文，感覺像是「被開除黨籍是登記之後，所以公報上仍是掛名民眾黨之參選人，文宣掛民眾黨有何錯誤？你們能奈我何？」。

    她指出，中選會固然有其規定，公報也會出現民眾黨，但酒駕已是被揭發的事實，卻還不知悔改跟反省，要如何贏得人民的信任！

    李佳玲批評，林冠年這樣的文宣繼續放，根本就是另類詐騙、騙取那些不知林冠年早因被查出酒駕而被撤銷黨籍的柯文哲、與民眾黨支持者，更讓人忿忿不平的，是林冠年還繼續利用阿北跟高委員文宣拉贊助！？

    李佳玲強調正直誠信，是公職候選人基本原則，林冠年若不是礙於中選會規定，就算無黨籍、也不夠格成為候選人！

    面對外界質疑，林冠年回應自己已完成登記參選，即使遭到開除黨籍，在選舉公報仍然是掛民眾黨。

    李佳玲呼籲酒駕遭民眾黨開除的林冠年，應退選竹北市長。（記者王榮祥翻攝）

    李佳玲呼籲酒駕遭民眾黨開除的林冠年，應退選竹北市長。（記者王榮祥翻攝）

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