周江杰走訪鳳崎落日 宣示不讓竹縣變成「納骨塔縣」

民進黨新竹縣長參選人周江杰（前）走鳳崎步道，向山友、鄉親拜票，重申他反建納骨塔、反對湖口1村2殯葬園區的政見。（圖由周江杰陣營提供）

2022/10/09 16:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰日前起早到竹北、新豐交界的鳳崎步道向運動的鄉親拜票，重申他反對爭取連任的國民黨對手楊文科要在湖口設置生命紀念園區的立場，特別是紀念園區中的納骨塔設施更是他所堅決反對的！楊文科陣營冷處理、不回應。

周江杰說，客家族群原就有自建祖塔（風水）的習慣，後雖為法令所禁止，但迄今仍有違法擴建的情形出現，而這必須予以合法、合理導正。

此外，新竹縣目前對於境內所有的公、私有納骨塔並無具體掌握可供使用的塔位數。其中包含公墓地上合法興建及目前處於違法狀態的私地上祖塔。他如果上任，將予以盤點，了解整體數量並訂定配套，讓違法者可以於法有據，讓本是合法者經過盤點後能有效提供給鄉親們使用。而非讓公部門或私人持續任意興蓋，使新竹縣變成「納骨塔縣」！

此外周江杰也強調，他的殯葬政策就是希望走向環保樹葬、花葬或是海葬。基於尊重慎終，他不反對禮廳靈堂、火化場的存在，但是前提仍必須先盤點現有新竹縣內這類設施量能是否足夠。如果不足，他會優先考慮在原來的殯葬園區中加碼建置或是改善，而非讓湖口鄉面臨1村有2個殯葬園區的難題。

但是現在的執政者，縣府先是跟竹北市公所一起推動要在有「鳳崎落日」美景的鳳崎步道旁新建可容納10萬個骨灰罈的納骨塔，所幸經當地居民強力抗爭後，被高等行政法院撤銷本案環評決議才沒蓋成。

如今楊文科又把湖口生命紀念園區列為他施政的「5支箭」之一。其中的納骨塔預定地鄰近交通本就很黑暗的中山高湖口交流道，如果再蓋納骨塔勢必會更加劣化湖口交流道周邊交通。

他不懂何以新竹縣的公門都熱中要蓋納骨塔？如果他當家，他會透過盤點、確認手上現有的資源，讓既有的可以發揮實際效用，同時保住新竹縣的好山、好水、好環境。

民進黨新竹縣長參選人周江杰（前）走鳳崎步道，向山友、鄉親拜票，重申他反建納骨塔、反對湖口1村2殯葬園區的政見。（圖由周江杰陣營提供）

竹北鳳崎落日美名遠播。（記者黃美珠攝）

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