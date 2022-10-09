讚楊文科會賺錢、會還債 馬英九︰執政成績讓人跌破眼鏡

國民黨新竹縣長楊文科（左）拚連任，前總統馬英九（中）今天到湖口替他加持。（記者黃美珠攝）

2022/10/09 13:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長楊文科拚連任，今天接連成立新埔、湖口2地的競選總部，前總統馬英九特別現身湖口場為他站台助講，肯定他是個很特殊的縣長，有會賺錢、會還債、會建設、以及給福利4個特色，執政成績就連他也都覺得跌破眼鏡地驚喜。

馬英九以曾任台北市長的經驗說，4年前輔選時雖知楊文科在竹科、南科、中科都做得很好，但是做縣政畢竟是有點不一樣，但是沒有想到楊文科一樣上手。

他說，楊文科是全台極少數參加過新竹科學園區、台南科學園區以及台中科學園區開發的科技人才。特別是最後成立的中科，其營運速度、開發效率以及營收成長都超過了竹科和南科，做到了「超南趕竹」的口號。

正因楊文科有這股穩健踏實、全力往前衝的活力，才能在4年中創造了這麼多外界認為不太可能的成果，不僅政見達成率92％，他把科學園區的豐富招商經驗用到新竹縣來，成為6都以外，在財政部的招商卓越獎中拿到了第1名。

馬英九說，楊文科不只是會賺錢招商，他還會還債，他把新竹縣的債務還掉了135億元，大幅降低新竹縣的負債金額剩下79.67億元，光是這一項，台灣沒有幾個人做得到。

馬英九說，楊文科的還債並非是把錢都拿去還錢而不建設，相反的他還做了很多建設，這從4年後跟4年前相比，新竹縣的歲出預算從230億元增加到348億元，增加幅度51%，這在地方政府也是很少見的。

楊文科說，他很感謝4年前馬英九來幫沒有人認識的楊文科站台，且馬英九每來一次楊文科的民調就每高一次，無異只要有馬英九站台，就是當選的保證。

楊文科說，湖口鄉公所和代表會的遷建案，土地已由縣府提供、也已經完成了都市計畫變更，只要他和吳淑君順利當選縣長和鄉長就可以立刻執行。

他執政以後，除了跟已故的前任鄉長林志華配合招商到湖口，湖口第2交流道目前也正送交中央審查當中，原來的交流道縣府也已經提出改善計畫。他相信將來在吳淑君一起努力下，湖口鄉的明天一定會比今天更好。

國民黨新竹縣長楊文科（右2）今天湖口競選總部成立時，前總統馬英九（右）現身輔選。（記者黃美珠攝）

前總統馬英九（左）今天送上「包粽」祝福爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科（右）。（記者黃美珠攝）

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