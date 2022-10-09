輔選楊文科 馬英九︰民進黨兩岸關係一塌糊塗 能源政策大錯特錯

前總統馬英九今天到湖口輔選拚連任的國民黨新竹縣長楊文科等，抨擊民進黨執政後兩岸關係一塌糊塗，能源政策大錯特錯。（記者黃美珠攝）

2022/10/09 13:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕前總統馬英九今天到湖口替國民黨爭取連任的新竹縣長楊文科站台輔選時，抨擊民進黨執政後，不僅兩岸關係一塌糊塗，能源政策大錯特錯！他還說，民進黨繼關掉中天電視台戕害新聞自由之後，最近「綠營中有1個週刊要搶1個電視（頻道）」，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌介入向NCC施壓，強調「這個政府不換掉，台灣的政治就不會好。」

馬英九說，過去6年，台灣的兩岸關係壞到極點。2015年他跟中共總書記習近平在新加坡碰面，英國的經濟學人週刊社論有句話說「這是大陸跟台灣，就台灣主權問題從1980年代以來所做的最大讓步」。那個時候沒有人會說兩岸會打仗，可是去年經濟學人的5月號封面故事寫「台灣是全球最危險的地方！」這就是民進黨執政的後果。

他說，8年總統任內中共都不要打我們，因為他知道如何避戰和謀和。有人質疑他沒有跟中國簽訂任何1個和平協議，事實上他跟中國簽了23個經濟合作等等的協議，而這每1個都是和平協議，才創造出兩岸每年來往人數超過500萬，學生從4萬人不到增加到40萬，使得台灣和中國和和融融。

他說，民進黨政府不但在兩岸關係一塌糊塗，在能源政策方面也是大錯特錯！民進黨主張非核家園，要把核能全部停掉。但現在歐盟通過的決議是把核能也看做是綠能，因為它不會排碳，所以全球都在開發核能，讓有更多的核能才能在2050年達到碳中和的目標。

馬英九說，我們這個政府很奇怪，全世界都在搞了、都在改了，我們還在那邊搞非核家園，而且最荒唐的是，在發展再生能源對的政策上，其目的竟是要把核能消滅掉。「這是個大笑話」因為全世界開發再生能源都是在取代煤礦跟天然氣這種化石能源。

馬英九說，他最近看到綠營裡面有1個週刊要搶1個電視（頻道），結果我們的總統和（行政院）院長都介入，他們要給NCC施壓，要把原來的有線電視頻道要給這個雜誌，他看了很難過。

他表示，以前民進黨關掉中天已是侵犯新聞自由，現在又在搶電視台，這個政府不換掉，台灣的政治就不會好。而民進黨要倒，今年選舉國民黨一定要贏，2年後才有機會讓他們倒。

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