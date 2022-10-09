另類夜市拜票 鄭朝方化身夜市鋼琴手為鄉親伴奏

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（前右）另類掃街夜市拜票！化身「城市鋼琴手」跟逛夜市的民眾合作演出。（圖由鄭朝方陣營提供）

2022/10/09 09:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方昨晚另類掃街夜市拜票！他化身「城市鋼琴手」跟逛夜市的民眾合作演出，現場任人點歌由他鋼琴伴奏，讓鄉親唱出對竹北的期盼。現場還找來曾跟藝人蔡依林廣告合作過的街頭藝術家「劍玉師小螺絲」、跟曾替歌手楊丞琳、杜德偉創作歌曲的林碧霞到場演出，讓原本主打味覺的夜市生活，平添聽覺、視覺的不同饗宴。

鄭朝方陣營表示，他們藉著雙十連假，選在夜市舉辦「歡樂方城市」，幫竹北夜市吸引人潮駐足，也讓夜市飄出藝文「香」氣，結果獲得不錯迴響，不管是經由網路還是現場報名，鄉親都用站出來「貢獻」歌聲展現支持。

鄭朝方說，這個「歡樂方城市」用音樂、藝術表演與民眾互動，想凸顯的就是竹北市的主人就是市民們！而對於藝文活動的推廣，他未來只要當上竹北市長，就會用他身為文化藝術工作者的經歷與人脈，引進國內外優秀藝術表演團體，讓竹北鄉親能有更多機會接觸到多樣的藝術文化。

而配合前述資源引進、提昇竹北文化層次的行動，鄭朝方還要在竹北蓋1座中型的藝術表演空間，落實文化近用，讓藝術文化更親民。

鄭朝方在這次活動中一改過去他唱、大家聽的模式，改由他替鄉親伴奏，藉此傳達他願意配合演唱者（市民）的情感與速度，隨時調整自己節奏的態度，以此比喻他執政竹北將時刻傾聽鄉親需求做出調整與反應的企圖心。

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（中）昨晚用另類方式掃夜市拜票。（圖由鄭朝方陣營提供）

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（坐者中）昨晚用另類方式掃夜市拜票。（圖由鄭朝方陣營提供）

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