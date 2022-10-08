周江杰辦親子園遊會 主張新竹縣所有鄉鎮都設親子館

民進黨新竹縣長參選人周江杰今天在竹北舉辦親子園遊會，現場並有多達240攤的二手市集。（周江杰陣營提供）

2022/10/08 19:34

［記者黃美珠／新竹報導〕今天是雙十連假第一天，民進黨新竹縣長參選人周江杰在竹北市水圳公園舉辦親子公益活動，現場安排魔術秀、創意造型氣球等表演，並有義賣、二手市集等，提供家長蹓小孩、殺時間的去處。

爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科今天下午則在競選總部舉辦木箱鼓體驗。他化身「木箱鼓小老師」，配合專業教授木箱鼓的Mr.One王萬沂在場指導，跟所有到場的親子ㄧ起用雙手輕拍木箱鼓，演奏其競選主題曲「我相信」，共同感受音樂的節奏和律動。

周江杰說，新竹縣人口結當年輕，親子友善的需求十分明顯。他認為在當前縣府力推的22座特色公園之外，必須要在各鄉鎮市都設立親子館！由縣府提供支持，營造友善的親子空間，就近提供各式講座課程、親子活動、照顧諮詢服務，和所有家長一起協力照顧、教育、陪伴孩子。

周江杰競選辦公室今天早上11點到下午5點，在竹北水圳公園舉辦親子園遊會，吸引小朋友們的魔術師、創意造型氣球、街頭藝人演唱等各項表演，還有勵馨基金會的故事分享、義賣商品展售等公益活動，特別是所義賣的物品都是新竹縣藝術家的工藝創作。

現場還有二手市集活動，攤位多達240個，是由新竹縣知名的「舊事二手市集」所辦理，堪稱是竹北市有史以來最大的二手市集活動，吸引許多家長帶著小朋友到場「淘寶」。

民進黨新竹縣長參選人周江杰今天在竹北舉辦親子園遊會，現場並有多達240攤的二手市集。（周江杰陣營提供）

國民黨新竹縣長楊文科（左）拚連任，今天下午在競選總部跟大、小朋友ㄧ起體驗木箱鼓。（楊文科陣營提供）

國民黨新竹縣長楊文科（右3）拚連任，今天下午在競選總部跟大、小朋友ㄧ起體驗木箱鼓。（楊文科陣營提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法