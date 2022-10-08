林為洲「不無聊小市集」街頭秀火舞特技
2022/10/08 18:46
〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲搶選票，夠過其政見概念館持續推動的「不無聊小市集」，用街頭火舞特技秀、LED扯鈴炫光秀、造型氣球、趣味故事角等抓住小朋友的心，提供竹北市年輕父母手牽著幼兒的喘息「趣」處，另一方面也以此承諾當選後將週週前進各地公園舉辦「不無聊小市集」，給鄉親品質更好的竹北生活環境。
林為洲說，他要讓「週週週末有活動」成為竹北城市生活的DNA！讓竹北市的週末不再「好無聊」，鄉親只能往外跑。
今天是其政見概念館「不無聊小市集」第3次開張，雖然適逢雙十連假，但是依舊有不少家長陸續牽著孩子到場參與活動或是欣賞節目，可見大家的期待。
連續3個週六傍晚讓「不無聊小市集」開張後，林為洲也收到不少鄉親的回饋，特別是距離比較遠的社區民眾也很想參加，但是很希望只要徒步就可以到達。
所以林為洲承諾，只要他當選竹北市長，以後「洲洲」的週末都會巡迴在竹北各公園舉辦各類不同主題的活動，讓全市鄉親都有期待和體驗。
今天下午4點到晚上8點，在他位於竹北市自強南路的競選總部（政見概念館）旁的「不無聊小市集」，以「小怪獸們的冒險之旅」為名，端上：街頭火舞特技秀、LED冠軍扯技炫光秀、繽紛泡泡秀、趣味故事角、鮭魚米漢堡樂團等多樣的動靜態活動，滿足不同喜好的親子。