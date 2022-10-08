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    首頁　>　新竹縣

    林為洲「不無聊小市集」街頭秀火舞特技

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（面對鏡頭者中）今天下午舉辦的「不無聊小市集」安排街頭火舞特技等，很多親子都感興趣又刺激的演出。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（面對鏡頭者中）今天下午舉辦的「不無聊小市集」安排街頭火舞特技等，很多親子都感興趣又刺激的演出。（記者黃美珠攝）

    2022/10/08 18:46

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲搶選票，夠過其政見概念館持續推動的「不無聊小市集」，用街頭火舞特技秀、LED扯鈴炫光秀、造型氣球、趣味故事角等抓住小朋友的心，提供竹北市年輕父母手牽著幼兒的喘息「趣」處，另一方面也以此承諾當選後將週週前進各地公園舉辦「不無聊小市集」，給鄉親品質更好的竹北生活環境。

    林為洲說，他要讓「週週週末有活動」成為竹北城市生活的DNA！讓竹北市的週末不再「好無聊」，鄉親只能往外跑。

    今天是其政見概念館「不無聊小市集」第3次開張，雖然適逢雙十連假，但是依舊有不少家長陸續牽著孩子到場參與活動或是欣賞節目，可見大家的期待。

    連續3個週六傍晚讓「不無聊小市集」開張後，林為洲也收到不少鄉親的回饋，特別是距離比較遠的社區民眾也很想參加，但是很希望只要徒步就可以到達。

    所以林為洲承諾，只要他當選竹北市長，以後「洲洲」的週末都會巡迴在竹北各公園舉辦各類不同主題的活動，讓全市鄉親都有期待和體驗。

    今天下午4點到晚上8點，在他位於竹北市自強南路的競選總部（政見概念館）旁的「不無聊小市集」，以「小怪獸們的冒險之旅」為名，端上：街頭火舞特技秀、LED冠軍扯技炫光秀、繽紛泡泡秀、趣味故事角、鮭魚米漢堡樂團等多樣的動靜態活動，滿足不同喜好的親子。

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（蹲者）深諳抓住小朋友的心就是掌握小朋友親長選票的道理，透過舉辦「不無聊小市集」匯聚人氣，跟小朋友溝通，就是爭取家長們的認同。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（蹲者）深諳抓住小朋友的心就是掌握小朋友親長選票的道理，透過舉辦「不無聊小市集」匯聚人氣，跟小朋友溝通，就是爭取家長們的認同。（記者黃美珠攝）

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