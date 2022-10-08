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    竹縣聯合婚禮 33對攜手踏上新人生旅途

    新竹縣今天有33對新人經由縣民聯合婚禮完成終身大事。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天有33對新人經由縣民聯合婚禮完成終身大事。（記者黃美珠攝）

    2022/10/08 15:43

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2022年縣民聯合婚禮今天在芎林鄉的敏實科技大學舉行，共有33對新人攜手踏上新的人生旅途。縣長楊文科到場證婚時分享夫妻相處之道，他說「太太大聲的時候，你就要小聲」，要能彼此包容，婚姻才能甜蜜又長久。

    這場聯合婚禮一如過去，由縣長楊文科、甘秀美夫妻擔任證婚人、縣議會議長張鎮榮夫婦是主婚人，副議長王炳漢夫妻則出任介紹人，輪流宣讀結婚證書並用印，一起為新人獻上祝福。

    楊文科說，他除了祝福在場新人婚姻幸福美滿，也希望他們都能多多生育下一代。特別是新竹縣有完善的新生兒營養補助政策，只要生第1胎就補助1萬元、第2胎補助2萬元、第3胎以上補助5萬元，生雙胞胎就可獲得3萬元、3胞胎補助10萬元，「希望大家都多多來領補助」。

    楊文科說，新人婚後馬上面對柴米油鹽等生活瑣事，也是人生的新階段開始，夫妻間就像牙齒和嘴唇難免有摩擦，「但當我太太大聲的時候，我一定是很小聲，低聲下氣地聽她講她不同的觀點」；他認為只要雙方用前述心互相體諒，家裡就不會有什麼大不了的事情。

    縣府民政處表示，今年除各界致贈的賀禮，縣府也送每對新人多功能電烤盤、烘焙氣炸鍋以及變頻風扇、以及29吋旅行箱。

    而為加強婚姻關係與男女平權觀念，民政處還邀請家庭教育中心專業講師，提供參加聯合婚禮的新人婚前教育課程，讓雙方可以更順利的面對及適應婚姻生活。

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