「醬也可拿金竹獎？」 周江杰批「合興森林愛情園區」公園不友善親子

民進黨新竹縣長參選人周江杰（中）質疑國民黨對手楊文科只蓋公園，卻不管公園的基礎設施是否完善。（周江杰陣營提供）

2022/10/08 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕年底的新竹縣長選戰，挑戰者、民進黨參選人周江杰持續全縣趴趴走檢視國民黨楊文科執政近4年的政績。今天他質疑橫山鄉「合興森林愛情園區」，沒有洗手台、沒看到洗手間，雖然有3座溜滑梯，卻壓根不是友善親子需求的好公園，但卻拿到縣府自辦的公共工程「金竹獎」！強調他若當選縣長會研擬相關法規，把縣內所有公園都完善基礎設施跟養護配套，讓前往玩耍的親子都能放心玩、開心玩。

國民黨楊文科陣營則不回應周江杰的「挑刺」行為。

周江杰陣營表示，根據縣府網站資料，這座公園佔地2.1公頃，他們投入2250萬進行閒置空間的景觀再造，還拿下了縣府所辦的第2屆公共工程「金竹獎」佳作認證，並於去年元月竣工啟用。

周江杰說，他常帶孩子去公園放飛，他很了解親子在公園需要洗手台、洗手間等基本設施。跟新竹市、苗栗縣相比，這2個「鄰居」的公園都非常重視親子出遊需求，所以基礎設施完善，反觀新竹縣的公園就沒有考慮這麼周到，甚至於全縣的公園遊戲場設施備查率只有7%！

周江杰說，只要他當選，就會研擬相關法規，把公園該有的基礎設施和環境要求，甚至是保險都用白紙黑字規定好。

他也強調，縣內有些公園蓋了不久，就因設施維護管理不佳，讓親子望之卻步，最明顯的就是竹東中正公園就是如此，他希望將來這些公園的養護要求也都明訂在法規中，讓縣府、鄉鎮市公所都能以嚴格的標準來養護。

民進黨新竹縣長參選人周江杰質疑橫山「合興森林愛情園區」，沒有洗手台、沒看到洗手間，只有溜滑梯，並不友善親子休閒。（周江杰陣營提供）

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