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    首頁　>　新竹縣

    楊文科成立竹東競選服務處 吳伯雄摔傷後復出到場站台

    前國民黨主席吳伯雄（中）今天替拚連任的該黨新竹縣長楊文科（左）輔選，稱讚他是會做事情的「老實伯」、「人格者」。（記者黃美珠攝）

    前國民黨主席吳伯雄（中）今天替拚連任的該黨新竹縣長楊文科（左）輔選，稱讚他是會做事情的「老實伯」、「人格者」。（記者黃美珠攝）

    2022/10/08 13:40

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長楊文科拚連任，今天（8日）成立竹東競選總部，1個多月前摔傷頭部的84歲前國民黨主席吳伯雄也神采奕奕地到場輔選。吳伯雄說，4年前楊文科首度參選時只是個籍籍無名的人，現在是全國公認的「老實伯」、「人格者」，還很會做事情、一切為公。他覺得楊文科當縣長，是新竹縣民的光榮和福氣。

    吳伯雄說，竹東是他非常熟悉的地方，除了他是東泰高中前身、新力工商創校董事長，對B型肝炎在台灣的消失貢獻非常大的前中研院院士、宋瑞樓醫師，就是他的姊夫。

    另外楊文科跟他的交情「沒有話說」，所以竹東對他來說非常親切，來到竹東讓他也自覺是個竹東人。

    吳伯雄說，1個多月前他摔倒、暈倒了，一度命懸一線，所幸他不是獨居老人才幸運獲救，現在每週3天努力復健，心中充滿感謝，所以只要多活一天，他就會用更感恩的心回饋這個社會、國家以及國民黨。楊文科是他痊癒復出後第一個輔選站台的縣市長候選人。

    他說，當初楊文科從籍籍無名的縣市長參選人，到現在已經是全國公認的「老實伯」、「人格者」。可偏偏很多「老實伯」、「人格者」並不會做事情，但楊文科卻又很會做事情！只要跟他接觸過都會肯定他的人格、遠見以及做事情的魄力。

    所以儘管今天他從台北到竹東花了2個半小時，塞車塞得很辛苦，但能看到竹東鄉親他的心情很好，所以請竹東鄉親不要讓這麼好的縣長，在選舉中受到很多不擇手段攻擊的影響。

    楊文科說，4年前的縣長選戰，客家大老吳伯雄就常到新竹縣指導、鼓勵他，今天吳伯雄又來了，讓他非常感動。

    竹東鎮是他最重視的、最有感情的，任內已經投下106億在這裡做建設，經費居全縣之冠，這是因為所有客家鄉親幾乎都住在這裡。他跟「媽媽鎮長」張順朋一起推動體育館、音樂館、圖書館、以及公所代表會的改建，為的就是拚竹東鎮升格為竹東市。

    拚連任的國民黨新竹縣長楊文科（中）強調他和竹東鎮長張順朋（右）、立委林思銘（左）等積極建設竹東，就是要拚竹東鎮升格為竹東市！（記者黃美珠攝）

    拚連任的國民黨新竹縣長楊文科（中）強調他和竹東鎮長張順朋（右）、立委林思銘（左）等積極建設竹東，就是要拚竹東鎮升格為竹東市！（記者黃美珠攝）

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