實踐森林循環回收 十大傑出青年陳偉誠將榮耀歸於湖口鄉

陳偉誠帶領團隊以研發木酢液創業，回收社區、校園林木修枝實踐森林循環，一年成功回收超過600噸林木修枝。（木酢達人提供）

2022/10/07 17:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕14年前偕同一群年輕人在新竹縣湖口老街推動社區營造的陳偉誠，帶領「木酢達人」團隊以研發木酢液創業，回收社區、校園林木修枝實踐森林循環，一年成功回收超過600噸修枝，並進一步推廣國產材；他創造林業發展的傑出表現，成為第一個返鄉參與地方創生而誕生的十大傑出青年，陳偉誠說：「我將榮耀歸於地方創生與孕育我們的湖口鄉」!

第60屆十大傑出青年今天出爐並表揚，現年38歲的盛發生物科技有限公司創辦人陳偉誠，繼去年獲得國立清華大學傑出校友，今天再由副總統賴清德頒發農漁環保類的十大傑出青年。陳偉誠感謝台灣地方創生基金會董事長陳美伶的推舉，以及自始至終鼓勵他的新竹縣湖口鄉湖鏡村長羅美搖和支持團隊的湖口鄉親，讓他有機會為湖口爭光！

陳偉誠表示，創業之始，他就用Dawoko作為品牌名（中文譯為大窩口，為湖口鄉舊地名），為榮耀家鄉而努力奮鬥！多年來，他帶領團隊實踐森林循環回收社區、校園修枝發展林業、推廣國產材，召集老師傅與返鄉青年從教育、創作、網路銷售，一年回收超過600噸林木修枝。

盛發「木酢達人」團隊與木匠師傅陳嘉進合作，挑選回收後的林木材料，優先留存供木作家具，其他部分進入炭化流程，以高溫燒製成木炭，同時蒐集燒炭時的水煙，蒸餾成木酢液，再依其特性研發成木酢系列炭綠清潔產品；與此同時，團隊在湖口投入植樹造林工作，落實循環經濟的理念。去年更創意推出炭盆栽、國產材家具等，把綠意帶進家中，將日用品昇華為藝術，讓原本廢棄的木材，發揮得淋漓盡致！

陳偉誠說，他家從阿婆開始賣炭至今已三代，經由團隊夥伴的分工合作，以及在地鄉親的支持，幫助他一步步實踐理想。未來，他將帶著森林生態永續、循環經濟以及地方創生的理念，為全台灣乃至世界，貢獻所學專業技術，創造地方的永續發展！

第六60屆十大傑出青年今天出爐並表揚，現年38歲的盛發生物科技有限公司創辦人陳偉誠（前排右），由副總統賴清德（前排左）頒發農漁環保類的十大傑出青年。（木酢達人提供）

陳偉誠與盛發生物科技「木酢達人」團隊。（木酢達人提供）

盛發「木酢達人」團隊與木匠師傅合作，創意推出炭盆栽、國產材家具等，把綠意帶進家中，將日用品昇華為藝術，讓原本廢棄的木材，發揮得淋漓盡致！（木酢達人提供）

陳偉誠經常應邀到學校演講，分享創業及實踐森林循環的成功經驗。（木酢達人提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法