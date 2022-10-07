發展竹縣觀光 周江杰：再新設3個休閒農業區

民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，新竹縣的觀光非常適合和休閒農業結合，所以除了將完善現有的7處休閒農業區基礎建設外，他當選後將再新增劃設關西仙草、霄裡溪、飛鳳山等3個休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力。 （記者廖雪茹攝）

2022/10/07 13:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣目前有7處經農委會公告畫設的休閒農業區，民進黨新竹縣長參選人周江杰今（7日）表示，新竹縣的觀光非常適合和休閒農業結合，所以除了將完善現有的7處休閒農業區基礎建設外，他當選後將再新增劃設關西仙草、霄裡溪、飛鳳山等3個休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力。

周江杰表示，目前新竹縣的休閒農業區基礎建設都沒有得到妥善的維運；然而，一座完善的遊客服務中心、洗手間、飲水設備、停車場，都是一個觀光景點最基本的條件，對遊客才算是友善的觀光環境。未來他當選縣長，將完善現有的休閒農業區基礎建設，讓新竹縣成為一個讓遊客流連忘返的觀光大縣。

周江杰進一步指出，休閒農業區的農業用地，就可以設置供公共使用的各種設施，像是停車場、廁所、涼亭、步道、農業及生態體驗，更可以經營民宿、提供農特產品零售及餐飲服務；而推動休閒農業區的設置，就是為了要協助在地農業特色產業發展、創造在地就業機會、豐富生態及保存文化資產，邀請更多遊客來新竹縣玩，及採購在地優質農特產品。

周江杰說，日前他造訪大墩山休閒農業區，當地擁有基礎建設，四周是原始的山林，也有豐富的客家地方文史教育，咬下一口柿子果肉的枝冰，味道沁涼深沈！

周江杰表示，除了大墩山休閒農業區之外，新竹縣現有的水月休閒農業區、十二寮休閒農業區、照門休閒農業區、和平部落休閒農業區、那羅灣休閒農業區、大山背休閒農業區，以及未來他將推動新增設立的「關西仙草休閒農業區」、「霄裡溪休閒農業區」、「飛鳳山休閒農業區」，他都會一一的完善基礎設施，讓遊客感覺賓至如歸，透過休閒農業來認識新竹縣的美好。

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