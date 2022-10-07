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    首頁　>　新竹縣

    楊文科獲工業界支持 成立後援會

    國民黨新竹縣長楊文科拚連任獲得工業界支持，昨日成立工業會後援會相挺，楊文科親自授旗。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長楊文科拚連任獲得工業界支持，昨日成立工業會後援會相挺，楊文科親自授旗。（楊文科陣營提供）

    2022/10/07 13:06

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長楊文科拚連任獲得新竹縣工業界支持，昨天特別成立「工業會後援會」相挺，楊文科在成立大會上細數自己4年政績及願景，他除了再次強調他執政後老人年金、敬老愛心卡、聰明營養午餐等福利措施不斷加碼、提昇，也細數他對工業區、科學園區聯外道路的短、中、長程改善計畫，懇託工業界上下讓他有機會再用4年替新竹縣下一個30年榮景打拚。

    中華民國工業協進會理事長葉政彥說，他的工廠也在新竹工業區內，他很感謝楊文科提供良好環境，讓產業得以順利發展。

    楊文科說，新竹縣在台灣是很重要的地區，所以他任縣長以來，以2大支柱為發展軸心，其一是高科技產業必須擁有穩定的環境作為企業長遠發展的基礎，所以他把產業、投資視為重要的工作之一。另一大支柱則是客家文化，因為在他眼中沒有客語就沒有客家人，以致於上任後也積極推動客語的普及和傳承。

    他說，當年首度參選縣長列出有154項政見，近4年來已經完成了142項，達成率超過9成。在福利方面，老人年金不拖不欠，敬老愛心卡增加搭乘計程車，單趟甚至最高補助到100元，比台北市的50元還多，是全國最高。

    另提昇國中、小營養午餐為「聰明營養午餐」，透過增加堅果、深海魚等有助學童腦部發展的食材，讓我們的下一代吃得營養又更聰明。

    此外，這個政策還向縣內農民採購有機蔬菜，透過新竹縣農會成立平台，以保證收購方式讓學生吃到在地家鄉健康安全的美味，也增加了農民收益。

    對於工業區、科學園區的交通，楊文科說，今年初他跟湖口的鄉長、民意代表為工業區聯外道路「把脈」，並依據短、中、長程規劃改善計畫，從交通號誌、新闢及改善道路、增設湖口第2交流道等，希望使進出工業區的交通更加順暢。同樣的他也對新竹科學園區到新竹縣的交通動線規劃有短、中、長程的改善計畫。

    楊文科還說，他任內也推動自有焚化爐，以解決鄉親的生活及產業的難題。

    在增加建設之餘，楊文科也強調自己讓縣府的債務成功「減瘦」很多，成為目前全台負債100億以下6個縣市之一。而這一切都是透過BOT、BOO等方式達到開源節流。

    國民黨新竹縣長楊文科拚連任獲得工業界支持，昨日成立工業會後援會相挺。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長楊文科拚連任獲得工業界支持，昨日成立工業會後援會相挺。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長楊文科（中）拚連任獲得工業界相挺。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長楊文科（中）拚連任獲得工業界相挺。（楊文科陣營提供）

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