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    首頁　>　新竹縣

    國民黨竹竹苗參選人與朱立倫合體 推5項聯合政見

    國民黨主席朱立倫今在黨部舉辦的竹竹苗聯合政見記者會中，與秘書長黃健庭（右一）等人，一同大力推薦新竹縣長參選人楊文科（左二）、新竹市長參選人林耕仁（左一）及苗栗縣長參選人謝福弘（中）。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫今在黨部舉辦的竹竹苗聯合政見記者會中，與秘書長黃健庭（右一）等人，一同大力推薦新竹縣長參選人楊文科（左二）、新竹市長參選人林耕仁（左一）及苗栗縣長參選人謝福弘（中）。（記者叢昌瑾攝）

    2022/10/07 11:47

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日邀集新竹市、新竹縣與苗栗縣長參選人在中央黨部合體召開「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會，推出科技產業再發展、跨區域交通要建設、客家文化續發揚、竹竹苗醫療共好以及回饋基金助農業等5大聯合政見。

    國民黨主席朱立倫表示，新竹縣長候選人楊文科是國民黨竹竹苗參選人的領頭羊與標竿，是苗栗縣長候選人謝福弘、新竹市長候選人林耕仁的學習對象，楊第一次參選縣長時，很多人不知道他是誰，大家都是從媒體判斷，不看好楊文科，但楊文科執政4年，充滿遠見，帶給新竹縣科技發展與交通建設，推動長照與關懷幼兒，並且發展醫療設施，因此新竹縣民都非常肯定楊文科，相信這次選舉一定會獲得縣民支持。

    朱立倫說，國民黨在新竹市、苗栗縣也是提名實實在在、清清白白、腳踏實地，為地方服務的參選人，林耕仁有25年基層服務經驗，未來會擴大新竹市與新竹縣、苗栗縣結合，謝福弘也服務地方幾10年，對苗栗充滿愛與遠景，會把農工科技大縣與新竹縣市結合成客家大縣，並與竹科結合一起。

    他強調，3位竹竹苗縣市長參選人的共同最大特色就是符合中道、理性、務實的條件，實在做事，清白做人，對地方充滿了解與熱情，未來會落實區域共同政見，一起合作努力。

    楊文科表示，國民黨主張發展竹竹苗產業，擴大科學園區，發展穩定供電，透過科技走廊，把竹竹苗的科學園區加以連結，還主張把桃園機場捷運延伸到竹科、苗栗銅鑼科技園區，相信可以解決目前高速公路塞車的問題，同時明年的客家博覽會要透過舉辦客家論壇，把客家文化發揚光大。

    他並指出，醫療設施牽動在竹竹苗工作的高科技族群健康，目前新竹縣、市與苗栗縣沒有一家醫學中心，國民黨要爭取在竹竹苗設置醫學中心。

    謝福弘說，苗栗縣需要一位能創造幸福、守護家園，而且公正無私，可以讓苗栗縣抬頭挺身的縣長，只要他當選縣長，苗栗縣政絕對有一張張可以兌現的政見支票，未來他會幫苗栗縣打造南北科技廊道與工商廊帶，把人才、資金、商店、物流、倉儲帶進苗栗，並利用台三線打造一個台灣最迷人的休閒廊道。

    林耕仁則說，新竹市交通長期以來為人垢病，原因就是竹竹苗執政的政黨不同，只有合作空談，前新竹市長林智堅與楊文科過去只做了一次合作後就無下文，原因就是政黨不同，未來竹竹苗如果都是國民黨執政，新竹市的竹科與新竹縣、苗栗縣的科學園區接軌，建設輕軌動線，並與桃園機場捷運銜接，就能建立科技廊帶連結。

    他並指出，目前竹竹苗生活圈有4個醫院的分院，未來可以結合陽明交大，設置一個教學醫學中心，將能照顧竹竹苗100多萬人口。

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