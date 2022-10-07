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    首頁　>　新竹縣

    競選小物超進化！張珈源偕鄭朝方 公園爭取親子票

    爭取連任的民進黨新竹縣竹北選區議員參選人張珈源，利用競選行動車停靠竹北公園綠地，有時搭配模型人偶機器人吸引目光。（鄭朝方團隊提供）

    爭取連任的民進黨新竹縣竹北選區議員參選人張珈源，利用競選行動車停靠竹北公園綠地，有時搭配模型人偶機器人吸引目光。（鄭朝方團隊提供）

    2022/10/07 09:36

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北選區競爭激烈，參選人無不努力爭取曝光率！爭取連任的民進黨議員參選人張珈源，利用競選行動車停靠竹北公園綠地，有時搭配模型人偶機器人吸引目光；今（7日）邀請竹北市長參選人、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方一同到公園與民眾暢聊政見，爭取親子票。

    鄭朝方說，今年選舉相當激烈，要搶時間接觸人群，讓大家認識，也讓參選人認識民眾非常重要。因此籌備競選總部期間，就常與張珈源交流家戶拜訪策略和文宣小物設計，不管是行動車還是文宣小物，都想透過美學設計的優化、創意的視覺、行動，讓大家親近我們想傳達的新政治美學。

    張珈源說，這次爭取議員連任，除了用紮實的服務爭取民眾認同，也挖空心思利用文宣小物來增加能見度，其中，最受歡迎的就是環保購物袋，防水、耐重，十分耐用。另邁入防疫新生活，貼心提供防護的酒精筆、面紙隨身包、以及實用的剔牙棒，也是民眾詢問度高的文宣小品。

    張珈源的競選行動車，車內設置爆米花機與飲品機，經常一開到公園綠地旁停靠，就吸引小朋友拉著大人走近，特定活動日還有模型人偶同台。張珈源說，因應竹北的外來人口多，加上家庭社群對參選人的政見宣傳相對冷漠，所以設計透過輕鬆的互動，像現場分享爆米花、模型人偶機器人等，創造機會讓鄉親知道我們的政見訴求，也能認識朋友，爭取更多支持。

    民進黨新竹縣竹北選區議員參選人張珈源（左2），邀請竹北市長參選人鄭朝方（左1）一同到公園與民眾暢聊政見，也分送爆米花，爭取親子票。 （鄭朝方團隊提供）

    民進黨新竹縣竹北選區議員參選人張珈源（左2），邀請竹北市長參選人鄭朝方（左1）一同到公園與民眾暢聊政見，也分送爆米花，爭取親子票。 （鄭朝方團隊提供）

    民進黨新竹縣竹北選區議員參選人張珈源（左2），邀請竹北市長參選人鄭朝方（左1）一同到公園與民眾暢聊政見，也分送爆米花，爭取親子票。 （鄭朝方團隊提供）

    民進黨新竹縣竹北選區議員參選人張珈源（左2），邀請竹北市長參選人鄭朝方（左1）一同到公園與民眾暢聊政見，也分送爆米花，爭取親子票。 （鄭朝方團隊提供）

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