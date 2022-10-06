竹縣五龍STEAM實驗小學揭牌 主打創客、AI、機器人課程

新竹縣五龍STEAM實驗小學揭牌，主打創客、5C、AI、機器人課程。（記者黃美珠攝）

2022/10/06 17:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第9所實驗教育學校～五龍國小以跨領域「STEAM教育」為理念，開展創客、5C、AI、機器人課程，並發展在地藍染、森山學堂等特色，新學期已經吸引10多名學生就讀，成為偏鄉小校轉型的典範，縣長楊文科今天替這所名為「五龍STEAM實驗小學」揭牌，寫下五龍國小轉型邁向新里程的紀錄。

接牌儀式的同時，楊文科也會同教育局、鄉長黃正彪等地方各界代表，共同啟動位在校門口、由李純棋打造的「風神號」機器人裝置藝術，宣示學校課程願景，翻轉課程與開創實驗教育。

楊文科說，縣府積極推動並鼓勵偏鄉和原鄉公立國中小學校轉型為實驗教育學校，全縣實驗學校目前有：北平華德福、大坪國小、峨眉國中、尖石國中、尖石國小、桃山國小、嘉興國小、新樂國小以及五龍國小共9所，已經有部分學校轉型成功，吸引學生回流。

五龍STEAM實驗小學校長廖志崑說，該校在109學年度曾只剩39名學生，在清大和政大擔任諮詢顧問下，籌備轉型為實驗教育學校，導入專業外聘師資，規劃STEAM教育涵蓋5大課程。

除了跨領域基本學力課程，其他4大課程都是混齡教學、融入STEAM的精神，強化孩子跨領域、解決問題、動手做、生活應用、五感學習等5大面向，培育孩子「玩中做、做中學、學中思、思中覺」，引發孩子學習的內在動機，打造自學、共學、互學、樂學、享學的氛圍。

另在創客與機器人教育方面，在各界支持下，學生人手1台自走車，每班1台凱比機器人，可應用在學習程式設計，並利用內建程式學習，在低年級導入設計機器人模型課程、中年級動手製作機器人、高年級則透過互動編程與設計，讓機器人動起來。

新竹縣五龍STEAM實驗小學揭牌，主打創客、5C、AI、機器人課程。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法