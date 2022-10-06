竹縣第1間公所規劃設計 新庄子非營利幼兒園開工

新竹縣新豐鄉新庄子非營利幼兒園今天搭棚舉辦開工典禮，基地就位於圖中野戰公園一隅。（記者黃美珠攝）

2022/10/06 16:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉新庄子非營利幼兒園今天開工，它是全縣第1所由鄉鎮市公所自行規劃設計後，經中央補助5900多萬，自籌剩下的1000多萬預算所發包要起造的非營利幼兒園，預計明年底完工。力拚2024年招生。

新豐鄉代理鄉長徐元雄說，這所非營利幼兒園是新竹縣第1個由公所規劃設計的非營利幼兒園，歷經疫情影響缺料、缺工及2次報請中央追加預算後獲核定計畫工程款共7000萬，其中中央補助5950萬，剩下的由公所自籌，計畫工期約360天。

整體建物的外觀以客家單身手（橫屋）轉化，利用深開窗型式阻隔東西曬，同時打造兒童遊戲場域，串聯開放活動，大量留白讓空間給孩子，外牆色彩也參考客家花布色彩的元素，給予幼兒不同的色彩刺激。

負責主持動土典禮的新竹縣副縣長陳見賢說，全縣近年有4所非營利幼兒園會陸續成立，新豐新庄子這所就是其一。

這4所非營利幼兒園總建設經費約4.4億，除新豐新庄子非營利幼兒園，還有竹北文小10非營利幼兒園、湖口文小非營利幼兒園、以及竹北博愛國小非營利幼兒園，都將陸續完成招標，且會儘速動土。至於縣內現有的6所非營利幼兒園，讓全縣公共化教保服務供應量已達44%，前述4所陸續開出後，可望持續提升新竹縣的教保服務供應量，讓家長負擔獲得減輕。

今天開工的新庄子非營利幼兒園位於新豐萃豐大道旁、俗稱「野戰公園」的兒4公園一隅，基地約1600多坪，完工後將是地上2層的建物，規劃有4間室內活動室、1間室內遊戲室、辦公室兼健康中心、教保準備室、盥洗室、廚房以及160坪的室外遊戲空間。

啟用後預計會招收4班、106名幼兒，其中2歲到3歲幼兒1班16人、3歲到入小學前的幼兒共3班90人。

教育局說明，配合0-6歲國家一起養政策，今年8月1日起，就讀非營利幼兒園就學費用再降低，第1胎每月繳交不超過2000元、第2胎不超過1000元，第3胎以上免費，且低/中低收子女，以及身心障礙者也都免費。

新竹縣新豐鄉新庄子非營利幼兒園今天開工，計畫明年完工啟用。（記者黃美珠攝）

由新竹縣新豐鄉公所委外規劃設計的新庄子非營利幼兒園示意圖。（竹縣府提供）

由新竹縣新豐鄉公所委外規劃設計的新庄子非營利幼兒園示意圖。（竹縣府提供）

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