網紅486挺鄭朝方 邀上會客室暢聊竹北願景

「486先生」（右）表態力挺民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（左）入主竹北市政。（鄭朝方陣營提供）

2022/10/06 14:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方獲486團購網創辦者、網紅486先生陳延昶邀請上「486會客室」作客，且首次移師到新開幕的竹北旗艦店錄製網路影片，暢談竹北生活觀察與政策願景，表態力挺鄭朝方入主竹北市政。

鄭朝方陣營也轉述486先生認為「競選對手」身為立法委員，本身職權大過縣轄市長許多，有重要地方建設與議題如交通阻塞等，需要立委在中央爭取發聲，服務的責任更重，應積極為選民有所作為，而不是吃大碗看小碗，什麼都要。

林為洲以「無稽之談」來回應486先生「吃大碗看小碗」之說，林為洲強調，為民服務的工作人人平等，他一旦選上竹北市長，立委職務自然出缺，沒有可能佔據2個位子，反而讓其他有心替新竹縣努力的人接棒，促進外界一向認同且支持的「世代交棒」。

鄭朝方陣營表示，486團購網被譽為「台灣家電類網購平台領導品牌」，在2020年全球各產業受疫情影響下，卻創下17億得高營業額。今年9月插旗竹北開辦旗艦店展示中心，並於日前邀請鄭朝方到前述展示空間錄製「486會客室」，暢聊竹北願景。

至於「486會客室」鄭朝方特輯，將於近期上線。官方網址為：https://youtube.com/channel/UC8jYJr7i4I9BJ3tsv2f8kgw。

486先生說，他一直都以「成為共好生活的存在」作為企業經營精神，看到竹北的高所得環境、市民素質與消費力都非常具城市發展潛力，所以他開拓市場首選就挑中竹北。

但他籌備新店期間，發現竹北明明已具有好的發展條件，但基礎公共設施狀卻「很扯」！一如鄭朝方的「學長來竹北玩」系列城市開箱短片有：公廁管理不當、人行道破損不平、馬路坑洞多、停車服務落後、市民服務跟不上基本需求等問題。讓他不禁感嘆明明稅收全台最多，市政卻沒有作為而顯得落後。

鄭朝方說，要翻轉竹北必須透過新政治工作者加入，讓老政治環境被新陳代謝掉，注入新的治理方針和E化的管理技術，優化民眾最需要的基礎建設，並加強垂直資源整合和橫向的溝通。

486先生認為竹北就是當年大台北的板橋，但現在很明顯離及格有一大段路。市長真的不能用傳統的想法來管理城市，自己現在也是竹北的一分子了，所以力挺鄭朝方當市長。

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方上「486會客室」暢聊他對竹北的願景。（鄭朝方陣營提供）

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