強化技職人才培育 周江杰主張台科大新竹校區增設綜合高中

民進黨新竹縣長參選人周江杰持續要打開縣內的大學藩籬，今天主張只要當選縣長就會爭取催生台科大附中，打造縣內優質的高職。（周江杰陣營提供）

2022/10/06 14:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰繼日前公開主張，一旦當選縣長將爭取縣府代管國立台灣大學竹北校區且開放作為公園之後，今天再把矛頭指向一樣有閒置校地的國立台灣科技大學新竹校區！他說，新竹縣有優質高中，但卻欠缺優質高職。他希望借重台科大及台灣大學系統內包含台大、台師大的專業，在縣內打造優質綜合高中，強化新竹縣技職人才的培育，也滿足竹北學子就近入學的需求。

周江杰說，台科大因跟台師大、台大共組「台灣大學系統」，共享系統教學資源，以致台科大儘管本身沒有教育科系或學程，但一樣有機會可以開辦附設中學。所以只要他順利當選下屆縣長，他將透過教育部拜會台科大校方，就前述議題尋求雙方合作的共識，希望讓台科大新竹校區的發展與地方需求契合，造福竹北學子。

周江杰說，台科大的校地當初是新竹縣政府無償撥用的，若校方沒有明確開發計畫，他當選後就會要求台科大增設附屬中學，滿足竹北學子就近入學的需求。

周江杰表示，台科大新竹校區約7公頃，校方在1997年獲縣府無償提供校地後，先於2015年完成1棟前瞻研發中心，由電子技術研發中心（現為電力與能源技術研發中心）、自動化及控制研究所、晶圓平坦化創新研究中心等研發團隊進駐，開辦高階科技研發碩士學位學程（EMRD在職專班），加強與新竹科學園區廠商產學合作的連結。

後來再投入約5億經費，興建先進產學中心、國際書院及整體校園公共設施，歷經多次招標、流標，決標後於2020年5月開工，原訂今年8月完工，但卻因施工廠商履約延遲，現已終止契約，目前正辦理重新發包中。

周江杰認為與其任由校地無限期閒置養蚊子，不如爭取台科大增設附中，提升新竹縣的教育資源和量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法