竹縣96歲導護志工阿公羅美瑜 快樂守護孩童

新竹縣長楊文科（中）和教育局長楊郡慈（左）表揚肯定山崎國小導護志工團大隊長96歲志工羅美瑜（右），無私奉獻的精神令人敬佩！ （記者廖雪茹攝）

2022/10/04 17:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天是九九重陽節，新竹縣新豐鄉96歲阿公羅美瑜，擔任山崎國小學交通導護志工12年，把每個孩童當作自己的孫子、孫女，近來因年事已高較少值勤，但仍盡心守護孩童，還常自掏腰包添購導護和防疫物資，出錢又出力；許多孩子畢業了，還會回來找羅阿公，宛如家人一般備感溫馨。

新竹縣政府舉辦「111年度績優交通導護志工及導護教師表揚大會」，縣長楊文科表揚114位導護志工及14位導護老師。楊文科感謝導護志工每天清晨與黃昏，風雨無阻協助指揮交通，維護學生安全，其中山崎國小導護志工團大隊長96歲羅美瑜，無私奉獻的精神令人敬佩！

羅美瑜說，擔任導護志工12年來，看到小朋友開心的向他打招呼，是他最快樂的事，自己的孫子、孫女也是該校畢業，每個孩童都像是他自己的孫子女；身體強健的他分享保健之道，就是保持樂觀的心，常運動。多年來，他每天早上5點練氣功運動一個小時，再到學校幫忙交通導護。

山崎國小志工團共約60人，羅美瑜近來因年事已高較少執勤，但仍每個月主持導護志工定期會。隊員說，羅阿公把他們當家人般的照顧，經常出錢出力，贊助志工隊服、送當月壽星志工生日禮物，也會帶領志工出遊，凝聚向心力；疫情期間也自掏腰包，購買口罩及面紙給志工，維護大家的安全。

另服務年資達21年的中正國中導護志工楊美伸說，看著孩子長大，孩子們也都認識她，讓她相當感動；先生也受她影響一起加入志工，互相幫忙。志工服務風雨無阻，沒有導護的時候，心裡總會掛念「孩子今天有沒有安全過馬路！」導護工作已成為她的使命！

教育局說，今年縣府首次規劃路老師宣導教材，邀請張勝雄教授融入13鄉鎮的交通主題，做為未來研習及宣導使用，一同建立守護竹縣學童、高齡者的交通安全網絡。

新竹縣新豐鄉96歲阿公羅美瑜，擔任山崎國小學擔任交通導護志工12年，把每個孩童當作自己的孫子、孫女，盡心守護孩童，還常自掏腰包添購導護和防疫物資，出錢又出力。（山崎國小提供）

新竹縣新豐鄉96歲阿公羅美瑜，擔任山崎國小學擔任交通導護志工12年，把每個孩童當作自己的孫子、孫女，盡心守護孩童，還常自掏腰包添購導護和防疫物資，出錢又出力。（山崎國小提供）

新竹縣新豐鄉96歲阿公羅美瑜（左2），擔任山崎國小學交通導護志工12年，把每個孩童當作自己的孫子、孫女，盡心守護孩童，還常自掏腰包添購導護和防疫物資，出錢又出力。（山崎國小提供）

新竹縣新豐鄉96歲阿公羅美瑜（右1），擔任山崎國小學交通導護志工12年，把每個孩童當作自己的孫子、孫女，盡心守護孩童，還常自掏腰包添購導護和防疫物資，出錢又出力。（山崎國小提供）

新竹縣長楊文科（左2）頒獎表揚服務21年的中正國中導護志工楊美伸（右2）等志工。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法