林冠年喊冤稱疲勞駕駛擦撞 警方：酒測超標

民眾黨今（4日）發布聲明撤銷其提名資格並開除黨籍，林冠年稱遭人匿名造謠抹黑、政治迫害打擊。（擷取自「林冠年｜新觀念」臉書粉專）

2022/10/04 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾黨今（4日）發布聲明，表示經主動確認新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕屬實，依黨規撤銷其提名資格並開除黨籍；林冠年在臉書粉專貼文，「因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛」，對當事人深感抱歉，他稱遭人匿名造謠抹黑、政治迫害打擊。不過他本人以跑行程忙碌，未受訪說明。

新竹縣警方表示，8月30日凌晨4點30分，林冠年駕駛自小客車，經新埔鎮文華路竹北往新埔方向行駛時，不慎撞擊2輛停放路邊的自小客車；警方獲報到場時，現場林男稱胸悶、暈眩、想吐隨即送醫，員警到院實施酒測，林男酒測值每公升0.29毫克，全案依違反公共危險函送偵辦。

民眾黨今日發布聲明表示，他們主動於3日發現林冠年酒駕，並立即召開選舉決策會，經查林冠年的酒駕相關事證明確，已違反本黨黨規，依黨規應撤銷其竹北市長提名資格，該決議送交臨時中央委員會，今通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

林冠年則在臉書粉專貼文，稱因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛，已與對方達成和解，對當事人深感抱歉。但話峰一轉，他說「大新竹選舉進到白熱化階段，有心人士匿名造謠抹黑無所不用其極，敗壞選風。甚以政治迫害將本人安上罪名，以此打擊本人與本黨新竹縣市主委高虹安，此為選民所不能接受。」

林冠年貼文並以激烈用詞指出，「選舉不要選到沒有人性；黑暗勢力，請直球對決；殘酷迫害，請到我為止。」

林為洲︰應退選給選民一個交代

針對林冠年因酒駕遭民眾黨撤銷竹北市長提名，對手國民黨竹北市長參選人林為洲表示，立法院上一會期才三讀通過「交通管理處罰條例」加重酒駕者的刑罰，目的是為遏止酒駕事件的發生。酒駕無法容忍，已經是全民共識，民眾黨此次火速開鍘，確實讓人敬佩。

林為洲說，至於林冠年參選人，酒駕之事既已發生，也應知所進退，給選民與國民一個交代。（17:14更新）

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