竹縣新增8處科技執法地點 預計12月同步啟用

新竹縣政府今天公布新增竹北市中華路與興隆路口等八處科技執法地點，主要取締闖紅燈、轉彎車占用直行車道（未依標誌標線行駛）。（記者廖雪茹攝）

2022/08/03 22:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天（3日）公布新增8處科技執法地點，分別是竹北市3處、竹東鎮和湖口鄉各2處、新埔鎮1處，主要取締闖紅燈、轉彎車占用直行車道（未依標誌標線行駛），預計9月底建置並驗收完成，經擴大宣導，12月同步啟用。

另縣府提醒，新豐鄉台1線新興路與康樂路口（明新科大前路口）科技執法，9月1日即將上路，可同步偵測違反號誌、未依標誌標線、路口未淨空（占用網狀線）等違規項目。

警察局表示，配合內政部警政署規劃路口安全大執法勤務，竹縣年底前再新增8處科技執法，設置地點和暫定取締項目分別是：

一、竹北市文興路與自強南路口—闖紅燈、轉彎車占用直行車道、違規停車（自強南路）。

二、竹北市中華路與興隆路口—闖紅燈、轉彎車占用直行車道、違規迴轉、超速。

三、竹北市中華路與中正東路口—闖紅燈、轉彎車占用直行車道、機車未兩段式。

四、湖口鄉新興路與中華路路口—闖紅燈、轉彎車占用直行車道、機車未兩段式。

五、湖口鄉達生路與中山路一段路口—闖紅燈、超速、機車未依兩段式。

六、竹東鎮中豐路與台68線路口—闖紅燈、超速、轉彎車佔用直行車道。

七、竹東鎮中興路與學府路口—闖紅燈、違規停車（中興路）。

八、新埔鎮褒忠路與文山路口—闖紅燈、超速、轉彎車佔用直行車道。

警察局說，今年3月首度啟用光明六路與縣政二路口以及文興路與自強南路口兩處科技執法，後者這次擴增往竹北方向及違規停車部分。新增8處會在12月正式執法前，利用各種管道和活動場合廣為宣導，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，呼籲鄉親遵守交通規則，一起打造安全的交通環境。

新竹縣竹北市文興路與自強南路口科技執法今年3月已啟用，預計12月將擴增取締往竹北方向及自強南路違規停車部分。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法