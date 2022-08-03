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    竹北光明商圈停車場8/8起試營運 9月開始收費

    新竹縣竹北光明商圈停車場8月8日起試營運。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北光明商圈停車場8月8日起試營運。（記者黃美珠攝）

    2022/08/03 16:23

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹北市光明商圈停車場（光明1路停6）3月底竣工後，一度因漏水等問題導致驗收不過，遲未啟用，經多方努力，日前終於過關，縣府決定下週一（8日）起試營運，9月1日開始收費停車。一旁的兒10公園同步於下週四（11日）舉辦啟用典禮。

    縣府交通旅遊處長游志祥說，這座地下2層的停車場總共有362個汽車停車格位，其中6個是電動車位，另有76格機車車位，以4年為期，外包交由嘟嘟房營運。

    8日到月底試營運期間停車不收費，9月1日以後，汽車第1個小時停車費20元 ，之後每半小時收費10元，進場未滿15分鐘免費，每日收費上限是120元。至於機車停放每次收20元。

    游志祥說，停車場和公園是同一工程，因為停車場驗收問題，都在3月底呈報竣工，所以都將在下週四同時啟用。

    至於停車場驗收延宕，游志祥直言，一部分原因在於台電送電時程慢了，另一部分就是漏水問題。為了解決滲漏水，停車場內外都有再處理，混凝土結構的1樓頂板加塗防水層，內部也透過前幾個月的雨季實施考驗勘查，檢視現場已無滲漏。

    有施工不足可能產生內部滲漏點處，縣府也會持續進行改善，另會在牆壁面設、留導水側溝，以防萬一因為鄰近豆子埔溪導致濕氣過重出現類似滲水現象，屆時再透過導流收集後排出。

    新竹縣竹北光明商圈停車場旁的兒10公園下週也將一併正式啟用。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北光明商圈停車場旁的兒10公園下週也將一併正式啟用。（記者黃美珠攝）

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