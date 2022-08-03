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    首頁　>　新竹縣

    竹縣+721 關懷COVID-19康復者身心 3醫院推整合門診

    新竹縣今天持續有721人染疫，縣府也聯合縣內3家醫院推出整合門診關懷COVID-19康復者身心。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣今天持續有721人染疫，縣府也聯合縣內3家醫院推出整合門診關懷COVID-19康復者身心。（圖由竹縣府提供）

    2022/08/03 13:10

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天新增721例COVID-19本土確診病例。為提供COVID-19染疫康復者更優質的身心健康關懷整合，新竹縣針對確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，即日起安排境內3家醫院提供跨科別的整合門診醫療照護服務。

    縣府衛生局表示，只要是確診COVID-19後康復、解除隔離6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀像：疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等現象者，都可以向新竹台大分院生醫醫院竹北院區、台北榮民總醫院新竹分院以及東元綜合醫院求診，以獲得周全性及跨科別的整合門診醫療照護。

    醫院會定期評估這些康復者的日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態並追蹤改善程度，且安排社工師評估家庭支持功能，必要時協助轉介適當的社會福利資源或心理健康照護，以確保個案後續康復照護需求無虞，進而提升染疫康復者的日常生活品質。

    整合門診的科別包含：胸腔、感染、神經內科、心臟內科、腸胃、精神、皮膚、復健、腎臟、免疫風濕科，以及其他COVID-19急性感染後徵候群相關科別，病人接受當次整合門診，只需繳交1次掛號費和部分負擔。

    至於今天新增的確診病例在竹北有361例、湖口97例、竹東86例、新豐62例、新埔47例、芎林23例、關西17例、寶山10例、尖石9例、北埔6例、橫山3例。

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