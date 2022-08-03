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    為年底大選準備 新竹縣選委會招募投開票所選務人員尚缺1200人

    新竹縣選委會日前召開委員會議，確定還有約1200名年底需要的選務人力必須對外公開招募。（記者黃美珠攝）

    新竹縣選委會日前召開委員會議，確定還有約1200名年底需要的選務人力必須對外公開招募。（記者黃美珠攝）

    2022/08/03 12:47

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕今年11月26日，新竹縣將要舉行5合1地方公職人員和憲法修正案的公民複決投票，縣選委會評估當天總共需要選務人員共約9000人，目前仍缺近1200人。呼籲年滿18歲以上的鄉親，除可向縣選委會，也可直接跟竹北、湖口、新埔、寶山、芎林、新豐這6個鄉鎮市公所報名。

    縣選委會表示，目前缺的選務工作者是：具有公教人員身分的管理員共300多人、不用具公教身分的管理員共900多人，另需50個監察員。

    日前，縣選舉委員會召開委員會議，兼任主委的縣長楊文科頒發聘書給委員並討論選務事宜，確定對尚欠缺的選務人力必須對外公開招募。且因前述300多名公教管理員的缺額有一半以上落在竹北，所以會中決議請各級教師多多參與、支持。

    選委會表示，全新竹縣投開票所共463個，依規定需要：主任管理員和主任監察員各1人、管理員12人、監察員3到5人以及1名警衛。把憲法修正案「準公投」投票作業納入考量，平均每個投開票所需要19名人力，所以預定招募約9000人。其中管理員（含主任管理員、主任監察員）已招募76%，現缺公教管理員300多人，非公教管理員900多人，還有50個監察員。

    管理員負責點選選票，確認選舉人身分，發選票，開票唱名計票等。擔任投開票所主任管理員的工作費至少新台幣3800元、主任監察員新台幣3100元、管理員新台幣2500元、監察員新台幣1800元，公教人員可補假2天並獲記功或嘉獎。

    縣選委會已排定10 月份，將在15日、18到19日、25到26日以及11月2日共6天辦理投開票所工作人員講習，選務人員任選1場參加，當天有新台幣200元的交通補助費。

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