竹縣峨眉鄉8/14發給每人2000元紓困金 5400人受惠

新竹縣峨眉鄉公所針對7月13日（含）前已設籍該鄉的鄉民，預計8月14日在鄉內各村7個點，發放每人2000元民生紓困金，概估約有5400人受惠。（峨眉鄉公所提供）

2022/08/03 11:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉也要發紓困金了！峨眉鄉公所針對7月13日（含）前已設籍該鄉的鄉民，預計8月14日上午9點到下午4點在鄉內各村7個點，發放每人2000元民生紓困金，概估約有5400人受惠，而這也是繼橫山鄉、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉之後，新竹縣第5個發放紓困金的鄉鎮市公所。

峨眉鄉長王增忠表示，公所在鄉民代表會主席溫修汝和全體鄉代的支持下，根據地方制度法和鄉代會臨時會議決通過，制定峨眉鄉因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例，編列預算1080萬元，預計發給符合條件的每名鄉民每人2000元。

發放對象為民國111年7月13日（含）前已設籍的鄉民。尚未取得本國國籍的新住民，8月12日（星期五）前，檢附配偶3個月內戶籍謄本暨申請人效期內長期居留證或定居證至公所社會課提出申請，列入發放名冊於指定發放所依規領取。

發放地點為峨眉村-峨眉鄉公所、富興村-富興社區活動中心、石井村-石井集會所、中盛村-中盛長壽俱樂部、七星村-老人文康中心、湖光村（1~8鄰）赤柯坪集會所、湖光村（9~15鄰）湖光社區活動中心。

社會課提醒，8月14日當天領取紓困金的鄉民，需攜帶領取通知書、委託書及委託人的身分證、戶口名簿或戶籍謄本（三擇一）或新住民居留證，受託人的國民身分證及印章。

為避免群聚，建議全戶委託一人代為領取（請先行填妥委託書）。未成年人如未與父母（法定代理人）同戶，請另提供父母（法定代理人）的相關證明文件以供查驗。未成年人單親附含載有未成年子女權利義務行使負擔記事的戶口名簿或戶籍謄本。

如未能於14日當日至指定發放所領取者，請於8月15到19日的上午9點到下午4點，至峨眉鄉公所社會課補領，逾期未領視同放棄不再補發。詢問電話（03）5800116分機118社會課李小姐。

新竹縣從去年迄今，陸續已有四個公所發放紓困金，橫山鄉1000元、新埔鎮2000元、關西鎮2000元、湖口鄉3000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法