竹縣96歲黃本英獲模範父親 務農養育15子女長大

父親節將至，新竹縣長楊文科今天（1日）拜訪湖口模範父親黃本英表達敬意與關懷，同時致贈木匾、空氣清淨機及琉璃獎座。（記者廖雪茹攝）

2022/08/01 16:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕父親節將至，新竹縣長楊文科今天（1日）拜訪模範父親表達敬意與關懷，同時致贈木匾、空氣清淨機及琉璃獎座。其中，湖口鄉96歲模範父親黃本英育有15名子女，擔任鄰長50餘年，熱心公益；新豐鄉84歲模範父親張榮旺，雖家境困苦，秉持再窮也不能窮到孩子的教育態度，身兼多職維持家計。

楊文科表示，黃本英先生育有6子、9女，皆成家立業、各有所成，去年還有第5代玄孫，子孫多達100多人，子孫滿堂，人人稱羨；身體硬朗健康的他，迄今每天固定花2小時走路運動，還會和子孫輩下象棋，家庭氣氛十分熱鬧。

黃本英幼年接受日本教育8年，曾遠赴高雄岡山機場做工，22歲經媒人介紹，迎娶新埔客庄17歲的林窓妹，結髮70年來鶼鰈情深，靠務農養育子女，不曾打罵過孩子。夫妻同心合力照顧8甲茶園、1甲多稻田並飼養家畜，維持家計。

楊文科說，張榮旺先生雖自小家境困苦，但他深知知識重要性。民國53年與張姜秋蘭女士結為連理，育有3子、3女，為了孩子工作身兼多職，與妻子胼手胝足，克勤克儉，維持家計。年輕時從事陶瓷藝品行業20幾年，退休後在家含飴弄孫及栽種蔬菜務農。

張榮旺以身作則，常教導孩子做人處事的道理，平日熱心助人，於新豐鄉張姓宗親會擔任二任理事長，目前也擔任鄰長，在社區協會擔任理事，對於社區鄰里廟會盛事，婚喪喜慶及公益活動都主動幫忙，子女們在各自家庭及職場都有傑出表現。

父親節將至，新竹縣長楊文科今天（1日）拜訪新豐模範父親張榮旺表達敬意與關懷，同時致贈木匾、空氣清淨機及琉璃獎座。（記者廖雪茹攝）

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