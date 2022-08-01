竹北建案旁道路再坍 楊文科勒令停工、裁罰究責

新竹縣長楊文科（右2）一早趕赴竹北市勝利二路塌陷現場了解狀況，勒令建商停工、依法裁罰，並要求組成專案小組釐清原因、肇責，提出限期改善計畫。 （記者廖雪茹攝）

2022/08/01 14:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案工程，繼6月間發生勝利二路道路塌陷後，昨勝利二路相同位置再度塌陷2個長約6公尺的大坑，其中一個坑深度更逾3公尺，現場已封閉。縣長楊文科今天一早趕赴現場了解狀況，勒令建商停工、依法裁罰，並要求組成專案小組釐清原因、肇責，提出限期改善計畫；縣府初步研判，近期雨勢不斷，地下水流動時，工地持續抽水，阻水措施沒有做好而釀災。

楊文科今早由工務處長江良淵陪同現勘勝利二路塌陷，目睹2個大坑不禁眉頭深鎖，埋設於道路下方的管線因此暴露在外，更造成一輛路邊停放的小貨車掉落坑中。他當場裁示，這已經是「豐采520」工地第2次發生塌陷，嚴重影響民眾交通行車安全，因此決定採取3項措施。

第一是要求全面停工，釐清原因、肇責、完成改善前不能復工。第二將依法開罰。第三由專業技師組成專案小組，徹底釐清原因、肇責，並嚴格審查建商之改善計畫，限期改善，若未能完成，恐持續造成公共安全疑慮，將整理相關事證函請檢方追究刑事責任。

工務處表示，由於「豐采520」工地造成勝利二路嚴重塌陷，已違反《建築法》規定，即日起將予以勒令停工。至於施工違規部分，將另依《建築法》規定，先行處起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，罰鍰3萬元，並要求2週內復原道路及公共設施損壞部分後由主管機關驗收。

工務處長江良淵指出，坍方原因初步判斷是前陣子的豪大雨，加上前2天的午後雷陣雨，雨水從北側的豆子埔溪往南側的頭前溪在地下水流動時，因為工地持續抽水，阻水措施沒有做好，造成勝利二路的道路下方土石沖刷，路面地基不穩、塌陷。

新竹縣竹北市「豐采520」建案工程，繼6月間發生勝利二路道路塌陷後，昨（31日）再度塌陷2個長約6公尺的大坑；新竹縣政府初步研判，近期雨勢不斷，地下水流動時，工地持續抽水，阻水措施沒有做好而釀災。 （記者廖雪茹攝）

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