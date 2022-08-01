竹縣家具回收廠大火疑人為疏失 縣府將開罰

堆放如山高的廢棄床墊冒火，讓消防員必須搭配怪手機具一起奮戰打火。（記者黃美珠翻攝）

2022/08/01 14:47

〔記者黃美珠／竹縣報導〕7月25日下午發生在新竹縣新豐鄉瑞興村、新竹縣環境教育園區巨大家具回收廠的大火，經過縣府消防局和縣府環保局共同會同調查後，初步認定是人為疏失所釀災害。縣議員何智達抨擊，該廠屬於縣府環保局，大火伴隨著濃烈的黑煙不只危害地方1天，次日清晨一大早又復燃，搞得整個湖口、新豐臭氣薰天！縣府必須給鄉親1個交待。

縣府消防局表示，經過火調，現場排除是遭人為縱火。由於現場菸蒂四處可見，就連起火點處也有，因此懷疑這起火警是人為疏忽所釀的意外。

縣府環保局長朱振群說，事發當天他們發包委辦拆解廢棄床墊的包商雖無人進場操作，但如上述確有管理鬆散的問題，該局除將依空污法開罰業者，也在研擬如何懲處包商。

朱振群說，失火地點就在全縣廚餘處理廠所在的新竹縣環境教育園區巨大家具回收廠內。不久前，該局另外發包請業者專門拆解現場堆放高約1樓半的廢棄床墊，要求把可回收的廢鐵等分類檢出後，把現場交還由該局自行回收處理或運往焚化。

得標的廠商有相當的經驗，過去也沒發生過類似狀況。所以縣府跟對方的契約中並無明定相關的懲處事由和辦法，以致該局內部還在討論如何懲處當中，未來相關的標案都會明定必要的懲處規定。

根據縣府消防局出勤記錄顯示，這起火警首發於7月25日下午快4點半，當天出動大批消防人員前往現場灌救，但因廢棄床墊堆疊過高且易燃，所以直到當晚10點半過才得以完全撲滅。

事發時濃密的沖天黑煙讓就連湖口東區的高地都清晰可見外，整個湖口、新豐地區頓時被惡臭籠罩，民眾苦不堪言。

沒想到次日清晨快6點，廢棄床墊下暗藏的星星之火再度燎原，大火再度竄出，直到當天早上7點49分左右、足足燒了快2個小時才被完全撲滅。

所以縣議員何智達要求縣府對失職者必須做出懲處，「不然農民放把火燒稻草都要被罰，這個不罰沒道理」何智達說。

堆放如山高的廢棄床墊冒火，讓消防員必須搭配怪手機具一起奮戰打火。（記者黃美珠翻攝）

上週一下午，在新竹縣環境教育園區巨大家具回收廠因廢棄床墊冒火而生的黑色濃煙。（圖由何智達提供）

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