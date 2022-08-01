竹縣3老舊建築物消防改善完成 籲老舊集合住宅儘快成立管委會
2022/08/01 13:37
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府清查轄內老舊複合用途建築物場所，包括六福旅社、金寶遊藝場大樓、達生華厦（北美大樓）等，由於管理權複雜且未設管理委員會等因素，造成管理及維護上的困難；縣府消防局表示，經輔導及要求消防安全設備缺失改善，今（8月1日）終於複查合格。
消防局表示，去年高雄城中城社區大樓火警迄今，中央與地方針對現行法令的不足，及老舊複合用途建築物的管理等進行研議及改善；竹縣府清查轄內老舊複合用途建築物場所，包括六福旅社大樓、金寶遊藝場大樓、達生華厦（北美大樓）等3處所。
消防局長孫福佑表示，縣府積極輔導取代處罰，改善過程中，針對老舊建築物的缺失，除限期改善外，也提供補助設置住警器、滅火器等設備，讓建築物在完成改善前，能透過替代方案，強化大樓的安全性。
另外，縣府團隊推動「安心家園」政策，每年提供5000只住宅用火災警報器補助，優先補助給本縣弱勢族群及高風險場所，今年也特別針對列管狹小巷道主動提供補助，統計至7月底，住宅場所火災警報器設置率81.03％，住警器也屢屢發揮功效，成功示警數起住宅火警案件，減少民眾財產損失。
新竹縣長楊文科呼籲，目前尚未成立管委會的老舊集合住宅，住戶應對住宅公共安全有所共識，積極推動管理維護，自己的安全自己護，勿讓憾事發生。