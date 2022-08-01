竹縣3老舊建築物消防改善完成 籲老舊集合住宅儘快成立管委會

新竹縣政府消防局檢查老舊複合用途建築物場所的消防幫浦功能正常。（竹縣府消防局提供）

2022/08/01 13:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府清查轄內老舊複合用途建築物場所，包括六福旅社、金寶遊藝場大樓、達生華厦（北美大樓）等，由於管理權複雜且未設管理委員會等因素，造成管理及維護上的困難；縣府消防局表示，經輔導及要求消防安全設備缺失改善，今（8月1日）終於複查合格。

消防局表示，去年高雄城中城社區大樓火警迄今，中央與地方針對現行法令的不足，及老舊複合用途建築物的管理等進行研議及改善；竹縣府清查轄內老舊複合用途建築物場所，包括六福旅社大樓、金寶遊藝場大樓、達生華厦（北美大樓）等3處所。

消防局長孫福佑表示，縣府積極輔導取代處罰，改善過程中，針對老舊建築物的缺失，除限期改善外，也提供補助設置住警器、滅火器等設備，讓建築物在完成改善前，能透過替代方案，強化大樓的安全性。

另外，縣府團隊推動「安心家園」政策，每年提供5000只住宅用火災警報器補助，優先補助給本縣弱勢族群及高風險場所，今年也特別針對列管狹小巷道主動提供補助，統計至7月底，住宅場所火災警報器設置率81.03％，住警器也屢屢發揮功效，成功示警數起住宅火警案件，減少民眾財產損失。

新竹縣長楊文科呼籲，目前尚未成立管委會的老舊集合住宅，住戶應對住宅公共安全有所共識，積極推動管理維護，自己的安全自己護，勿讓憾事發生。

新竹縣政府消防局檢查老舊複合用途建築物的火警自動警報設備功能正常。（竹縣府消防局提供）

新竹縣長楊文科重視建築物安全，指示團隊推動「安心家園」政策，每年提供5000只住宅用火災警報器。（竹縣府消防局提供）

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