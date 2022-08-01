竹縣推客語認證 加碼獎勵金

新竹縣積極推動客語為通行語，獲佳等第1名得到100萬獎勵，今天宣佈也加碼獎勵參加客語認證的縣內公務人員、學生和鄉親。（圖由竹縣府提供）

2022/08/01 12:45

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣努力復興講客語，除主管會報全程用客語，縣府今天宣布今年對客語認證級別再加碼500元，其中通過今年10月1日要首度舉辦的客語高級認證者，獎勵金更可高達5000元！

縣長楊文科説，前述獎勵適用於縣內公教人員、學生、以及所有鄉親！畢竟「多1種語言，多1種能力」，他特別鼓勵非客家新移民踴躍學習和報考。

他説，新竹縣客家人口比例67.8%，但客語使用率卻遠跟不上。憂心語言流失繼續惡化，客家文化也會跟著消失，他就任縣長後極力推動復振客語和傳承客家文化，縣府主管會報全程使用客語，還舉辦局處客語影片競賽、客語環境布置。

去年他帶領一級主管參加客語認證，今年擴大聘請客語薪傳師在縣府及所屬各機關內開設公務人員客語初級、中級認證研習班，力求職場、生活中都能接觸客語，全面提升客語聽說能力。

過去，縣府對通過客語初級、中級、中高級認證者，各發給1000元到3000元不等的獎勵金，轄下機關通過客語認證比例高者，還有團體獎勵金或同額的獎勵品。今年起各級認證獎勵金再加碼500元，等於今年通過初級、中級、中高級認證者，將可分獲1500、2500、3500元的獎勵金，高級認證合格者，獎勵金為5000元。而只要通過認證者，還將獲得補助250元的報名費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法