竹北路基坍塌又破更大洞 小貨車掉落

6月14日下陷後回填的坍塌凹洞又破了；而在緊鄰大樓工區側的路面，昨天深夜面整個坍塌，一輛停放路側的小貨車掉落，兩大洞之間柏油也已下陷。 （毛振福提供）

2022/08/01 08:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市一處大型住、辦、商混合開發案後方的勝利二路，繼6月14日發生局部下陷之後，昨天深夜（7月31日）再度坍塌了，新增一個比上次更大的洞，一輛小貨車掉落，幸無人傷亡，自來水公司已緊急裝置止水閥開關，保持附近供水，該路段除暫時封閉禁止人車通行，附近居民並強烈要求新竹縣政府要求全面停工調查。

十興里長毛振福表示，五福宮前的勝利二路，6月14日下陷後回填的坍塌凹洞，大約是5米見方，這是又破了；而在緊鄰大樓工區側的路面，昨天深夜發生轟的一聲巨響，路面整個坍塌，一輛停放路側的小貨車掉落，所幸沒有造成人員傷亡，這個大洞目測約10米長3米寬，且兩大洞之間柏油也已下陷。

毛振福說，附近居民懷疑路基坍塌下陷與大樓施工有關，要求全面停工，徹底調查原因，加強安全保固措施，以確保當地居民及往來人車的安全。

破洞發生後，埋在路面下方的管線都斷了，自來水嚴重漏水，水公司在前端先裝開關切斷漏水，同時再施作一個新的止水閥開關，保持附近供水。

前新竹縣政府機要秘書邱靖雅表示，已將現場照片及訴求同步傳給縣長、秘書長、工務處長，建請縣府主管單位以最快速度發出全面停工公文、禁止所有人車進入；同時，要求收到這次坍塌鑑定報告及處理方案，方始復工；並以最快速度開罰！該辦公室已商請周邊大樓及透天住戶，共同關注工地現場。

新竹縣竹北市一處大型住、辦、商混合開發案後方的勝利二路，昨天深夜再度坍塌了，新增一個比上次更大的洞，一輛小貨車掉落，幸無人傷亡。（毛振福提供）

新竹縣竹北市一處大型住、辦、商混合開發案後方的勝利二路，昨天深夜再度坍塌了，新增一個比上次更大的洞，一輛小貨車掉落，幸無人傷亡。（毛振福提供）

自來水公司已緊急裝置止水閥開關，保持附近供水。 （毛振福提供）

自來水公司已緊急裝置止水閥開關，保持附近供水。 （毛振福提供）

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