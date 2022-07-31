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    首頁　>　新竹縣

    國民黨竹縣參選人揮棒誓師 力拚縣長、鄉鎮市長、議員全壘打

    國民黨主席朱立倫（中）授予每位選將棒球，與爭取連任的新竹縣長楊文科、13鄉鎮市長參選人及28位提名縣議員參選人共同揮棒，象徵力拚年底選舉全壘打。（記者廖雪茹攝）

    國民黨主席朱立倫（中）授予每位選將棒球，與爭取連任的新竹縣長楊文科、13鄉鎮市長參選人及28位提名縣議員參選人共同揮棒，象徵力拚年底選舉全壘打。（記者廖雪茹攝）

    2022/07/31 18:55

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今天（31日）舉行黨籍提名參選人團結誓師大會，黨主席朱立倫出席授予每位選將棒球，爭取連任的新竹縣長楊文科、13鄉鎮市長參選人及28位提名縣議員參選人共同揮棒，象徵力拚年底選舉全壘打。

    朱立倫表示，年底的選舉，國民黨堅持選對的人、做對的事，黨提名的候選人，都是中道、理性、務實、最優秀的同志，而楊文科縣長就是最佳代表，他用專業跟努力，把新竹縣打造成台灣經濟成長最快速、最有希望、最年輕、收入最高，最有未來性的城市。這就是中道理性穩健務實的國民黨。

    朱立倫說，我們要學習新竹縣政府、縣議會、黨部的團結，在最艱困的環境走出一條路，今天基層幹部團結在一起，令他非常感動離選舉日剩下不到4個月，他相信在縣長、議長和黨部主委的操盤下，新竹縣一定會全壘打，這就是團結的力量！

    新竹縣黨部主委陳見賢致詞時，呼籲所有黨籍基層幹部在年底選舉，強力支持每位黨提名的候選人「國民黨今年的選舉絕對不能輸，沒有2022就沒有2024」。他同時也推崇新竹縣長楊文科的執政成績，從上任時新竹縣仍負債200多億，到現在只有負債85億，但福利、建設都沒有少。

    國民黨主席朱立倫（中）授予每位選將棒球，與爭取連任的新竹縣長楊文科、13鄉鎮市長參選人及28位提名縣議員參選人共同揮棒，象徵力拚年底選舉全壘打。（記者廖雪茹攝）

    國民黨主席朱立倫（中）授予每位選將棒球，與爭取連任的新竹縣長楊文科、13鄉鎮市長參選人及28位提名縣議員參選人共同揮棒，象徵力拚年底選舉全壘打。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部今天舉行黨籍提名候選人團結誓師大會，黨主席朱立倫與所有提名候選人和基層黨員一起揮舞小國旗，象徵團結力量大。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部今天舉行黨籍提名候選人團結誓師大會，黨主席朱立倫與所有提名候選人和基層黨員一起揮舞小國旗，象徵團結力量大。（記者廖雪茹攝）

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