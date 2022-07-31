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    首頁　>　新竹縣

    推展客家教學獲教育奉獻獎 徐玉佳：向下扎根、向上延伸

    徐玉佳加入許多客家相關協會，協助多場客家教育課程。（竹縣府提供）

    徐玉佳加入許多客家相關協會，協助多場客家教育課程。（竹縣府提供）

    2022/07/31 16:52

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東國小退休老師徐玉佳致力推廣客家文化教學，對象從幼兒園孩子到社區長者，都十分用心，一生奉獻教育迄今48年，獲獎無數，今年更榮獲教育部全國教育奉獻獎殊榮。

    新竹縣長楊文科說，徐老師退休後擔任新竹縣本土教育推動委員、客家事務輔導團委員等職務，積極將客家教學推廣層面加大，終身奉獻教育深受肯定，獲此殊榮實至名歸。

    新竹縣政府表示，徐玉佳生長於新竹縣湖口鄉農村，自幼刻苦求學，為人誠懇務實，新竹師專畢業後於玉山、竹東國小服務，2010年退休至今12年，持續從事客語教學，還不忘研修、勇於創新，除編寫「客家相聲」及「客家演說寫作範文」做為教學素材，也指導學生演說、朗讀、字音字形及歌謠競賽，退休後更繼續奉獻所長，持續擔任客語教學與輔導志工。

    徐玉佳曾榮獲北美台灣文化獎、教育部母語傑出貢獻個人獎、教學績優教師、師鐸獎、特殊優良教師及power教師獎、客委會三等獎章等，積極奉獻客家，教學卓越。

    「不只要向下扎根，還要向上延伸」獲客委會幼幼客語闖通關認證教師的徐玉佳說，任職時主要服務國中及國小，退休後發現應該拓展教學層面，向下扎根，讓2到5歲幼兒接觸學習客語，於是運用童謠、生活語言、日常用品、稱謂等圖卡教學，活潑肢體引導孩子認識客語詞彙及客家文化，提升教學成效。

    向上延伸則是樂齡教育的重要一環，徐玉佳說，現今長者與年輕一輩生活漸漸同化，甚至只說國語，故積極開發適合長者教材，運用音樂引導長者，加入樂器演奏等，甚至教導長者認識客語字，希望喚起長者們對客家文化的危機感及認同感。

    徐玉佳（後排中著藍色上衣者）協助地方客語培訓及新竹縣樂齡學習中心等單位，積極推動客家文化不遺餘力，備受各界肯定。（竹縣府提供）

    徐玉佳（後排中著藍色上衣者）協助地方客語培訓及新竹縣樂齡學習中心等單位，積極推動客家文化不遺餘力，備受各界肯定。（竹縣府提供）

    徐玉佳活潑肢體引導孩子認識客語詞彙及客家文化，提升教學成效。（竹縣府提供）

    徐玉佳活潑肢體引導孩子認識客語詞彙及客家文化，提升教學成效。（竹縣府提供）

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