睽違20年 竹縣竹仁國小吳昀諺當選桌球少年國手

新竹縣竹仁國小學生吳昀諺參加111年少年桌球國手選拔暨排行賽，以總計7勝1敗的佳績，闖進11歲組少年國手選拔決賽，最後榮獲亞軍，成功取得國手資格；他手持獎狀開心與教練彭冠勳合影！（竹仁國小提供）

2022/07/31 16:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹仁國小學生吳昀諺參加111年少年桌球國手選拔暨排行賽，以總計7勝1敗的佳績，闖進11歲組少年國手選拔決賽，最後榮獲亞軍，成功取得國手資格；這是竹縣睽違20多年，再度有男性選手獲選少年國手，竹仁全校師生都以他為榮。

竹仁國小校長吳明珠表示，吳昀諺甫升上五年級，他的哥哥也是該校桌球隊的主將，今年才剛畢業。兄弟倆不僅對桌球有天份，且相當熱情，願意付出心力練習，家長非常支持。

其中，吳昀諺二年級接觸桌球，雖然個頭不高，但身形靈活，打起球來相當有霸氣，常和高年級的學長一起打球、練習，讓他的球技進步飛快，也培養不怯場的特質；除此之外，他的學業成績優異，也擅長繪畫、游泳。

吳明珠說，這次吳昀諺拿下亞軍、獲選國手資格，是新竹縣睽違20年多年後，才再度出線的男性桌球少年國手，十分不簡單，除可獲得政府補助訓練經費等，也能夠在國際賽代表台灣出賽，未來發展讓人期待。

教練彭冠勳指出，吳昀諺的球風靈活，比賽時會有自己的戰術來應對，遇上不同風格的對手，應變相當快，關鍵時刻很敢拚，能夠放開來打球，不會因為落入逆勢就開始緊張、軟手，和同年齡層的小選手相比，心態方面相當超齡。

彭冠勳說，這次比賽之前，和吳昀諺有特別針對接發球與發球的技巧鑽研並練習，畢竟對手發球過來，如果一開始沒接好，很快就會落於下風。吳昀諺除了平時用心練習，他也會觀摩其他選手的動作並加以模仿，吸收他人的優點轉化成為自己的技巧，主動學習的態度，讓球技一步步升級。

新竹縣竹仁國小學生吳昀諺（七號桌左邊選手）取得國手資格，全校師生都以他為榮！ （竹仁國小提供）

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