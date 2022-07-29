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    首頁　>　新竹縣

    竹縣+657！假日社區接種站開打 平日衛生所持續服務

    新竹縣新增657例本土確診。（新竹縣政府提供）

    新竹縣新增657例本土確診。（新竹縣政府提供）

    2022/07/29 17:34

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局今天（29日）說，本週末社區接種站明天（30日）上午8點到11點50分，由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開打，其中，兒童BNT及嬰幼兒莫德納疫苗安排在10點到11點50分，請家長依預約時間帶幼兒前往接種站，避免擁擠群聚及久候。

    除了社區接種站，新竹縣52家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所均持續提供各年齡層對象、各廠牌、各劑次的疫苗接種服務，請符合資格的鄉親就近預約接種，相關訊息可上新竹縣防疫專區查詢。

    衛生局說，中央今天公布新竹縣新增657例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，316名男性、341名女性，年齡分布在0到94歲，12歲以下102人、65歲以上41人，多數集中在18到64歲青壯年，約占72％。統計到7月28日為止，新竹縣今年累計確診人數116186人。

    新增657例地區分布為竹北市283例、竹東鎮100例、湖口鄉104例、新豐鄉59例、新埔鎮29例、關西鎮18例、芎林鄉22例、橫山9例、寶山鄉20例、北埔鄉6、峨眉鄉1例、尖石鄉5例、五峰鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離776人、居家照護列管人數2230人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新竹縣各衛生所8月1日到5日提供疫苗接種時間及名額。（新竹縣政府提供）

    新竹縣各衛生所8月1日到5日提供疫苗接種時間及名額。（新竹縣政府提供）

    新竹縣各衛生所8月1日到5日提供疫苗接種時間及名額。（新竹縣政府提供）

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    新竹縣各衛生所8月1日到5日提供疫苗接種時間及名額。（新竹縣政府提供）

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