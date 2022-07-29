竹縣柑橘農損受理申辦現金救助至8/8 每公頃8萬

農糧署、桃園農改場人員今天到新竹縣寶山、峨眉，實地了解柑橘農園災情與農民產銷需求，立委邱泰源等人到場關心。（記者廖雪茹攝）

2022/07/29 17:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣為柑橘產業大縣，但今年2月下旬及3月下旬的降雨，導致桶柑等作物損傷，農委會依農業天然災害救助辦法，28日公告相關救助事項，今（29日）起到8月8日受理農民申辦現金救助，每公頃救助8萬元。

新竹縣政府表示，依農委會公告，這次新竹縣辦理農業天然災害現金救助地區及項目，包括全縣桶柑、峨眉鄉椪柑及柳橙、以及橫山鄉砂糖橘。符合條件的農民，凡救助項目損害率達20%以上者，即日起到8月8日請向當地鄉鎮市公所申辦現金救助，假日照常受理，每公頃救助8萬元，同曆年救助以一次為限。

公告首日，農糧署、桃園農改場人員今天前往寶山、峨眉，實地了解農園災情與農民產銷需求。立委邱泰源、民進黨發言人周江杰、寶山鄉長參選人范玉燕、峨眉鄉長參選人黃森昌、峨眉鄉民代表參選人黎侑昌等到場關心。

邱泰源表示，農民靠天吃飯，雖然說落花、落果每年多少都有，但今年農損程度不容小覷，結果率可能不到兩成，農民更心疼已投入的肥料成本無法回收還倒賠，政府提供現金救助，幫助緩減農民的損失並儘快回復生產。

農糧署北區副分署長林美華說，各類農產應該建立多元銷售管道，如何讓農民將農產直接銷售到民眾手上相當重要。另外，冷凍設備、小型加工設備等補助，可提供農民多元生產的參考，農糧署會盡力協助農民。

農糧署、桃園農改場人員今天到新竹縣寶山、峨眉，實地了解柑橘農園災情與農民產銷需求，立委邱泰源等人到場關心。（記者廖雪茹攝）

農糧署、桃園農改場人員今天到新竹縣寶山、峨眉，實地了解柑橘農園災情與農民產銷需求，立委邱泰源等人到場關心。（記者廖雪茹攝）

農糧署、桃園農改場人員今天到新竹縣寶山、峨眉，實地了解柑橘農園災情與農民產銷需求，立委邱泰源等人到場關心。（記者廖雪茹攝）

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