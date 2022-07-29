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    首頁　>　新竹縣

    竹縣YouBike2.0竹北50站提早達標 騎車可以拿好康

    新竹縣YouBike2.0將竹北增設15站至50站點、400輛車，今天（29日）宣布提前達標。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣YouBike2.0將竹北增設15站至50站點、400輛車，今天（29日）宣布提前達標。 （記者廖雪茹攝）

    2022/07/29 16:55

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣YouBike2.0今年6月底開騎，縣府根據民眾反饋意見，將竹北原本35個站點、270輛車，增設15站至50站點、400輛車，今天（29日）宣布提前達標，同時推出「與竹縣約會的12件事」活動，自8月1日起到10月31日止，完成指定事項即可參加抽獎。

    新竹縣長楊文科表示，YouBike2.0啟用後，不斷收到鄉親正面反饋，短短1個月累積使用人數就突破5萬人次，平均周轉率達6轉以上。經統計，以台鐵六家車站、日均周轉率逾19轉最高，第2名是竹北遠百、日均周轉率幾近18轉，第3名台鐵竹北車站（前站），第4名水圳森林公園。

    楊文科說，這次15站啟用站點主要為住宅區，並持續推出補助方案，到7月31日前半小時免費，8月1日到年底前半小時只要5元，明年除竹北市將持續擴站，還將規劃竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置50站，鼓勵民眾多多利用共享運具。

    微笑單車董事長劉麗珠說，竹縣府交通旅遊處與該公司在108天完成50個站點建置，十分不容易。騎YouBike好康多多，只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會。

    竹縣交旅處長游志祥說，縣府也推出「與竹縣約會的12件事」，即日起至10月31日止，完成1件指定事項即可參加抽獎，12件事都完成者就有機會把最大獎IPhone13手機帶回家。活動詳情請上官網查詢。

    新竹縣政府今天宣布YouBike2.0竹北市50站點提前達標，同時推出「與竹縣約會的12件事」活動。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府今天宣布YouBike2.0竹北市50站點提前達標，同時推出「與竹縣約會的12件事」活動。（記者廖雪茹攝）

    竹北市新增的15站點。（竹縣府提供）

    竹北市新增的15站點。（竹縣府提供）

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