警察睡人妻射後不理還讓她墮胎3次 判賠人夫12萬

警員睡人妻射後不理還讓她墮胎三次，新竹地院判賠人夫12萬。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/29 12:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這個警察真厲害，睡人妻射後不理還讓她墮胎三次！原本在新竹市警局服務的陳姓警員，與黃姓人妻發生婚外情後調往台南，事後卻不聯絡，事後陳男求黃女原諒，二人不僅在新竹同居，黃女還墮胎三次，直到離婚長達4年後，黃女的楊姓丈夫在清理房子時意外發現陳妻控告黃女偷吃她老公案件的判決書，才驚覺黃女與警察的姦情，新竹地院判陳姓警員需賠償人夫12萬元。

楊男指控，19年前與黃女結婚，4年前離婚，黃女離婚後仍設籍寄居於竹市住處。去年底楊男因為要賣房子，清掃時意外發現黃女藏放的台南地院民事判決，該案為陳男妻子許女控告黃女睡她老公，楊男這才驚覺妻子離婚前曾當警察的小三，不僅發生性行為，又在新竹同居，黃女甚至懷孕三次均流產，導致黃女要求跟他離婚。楊男認為陳男身為警職人員，卻故意侵害其配偶權，憤而提告索賠120萬元。

陳男則說楊男指控均與事實不符，他10年前從新竹市警察局調至台南市警察局，期間不曾與黃女聯絡，後來黃女說已離婚，二人才發展成男女朋友關係。

法官調查，黃女坦承與陳男在2013年間有發生性行為，之後陳男調回台南，說要跟太太離婚並且娶她，但事後卻不聯絡，她很難過；之後過了半年多，陳男一直傳簡訊說想她，求她原諒，她都拒絕也沒有碰面，直到2016年間才原諒，後來二人在新竹同居，陳男只要休假就會回新竹，她總共懷過陳男的小孩三次，但都墮胎或流產。

法官認為，黃女沒有編撰謊言構陷陳男的動機與必要，黃女的陳述應屬可信，而陳男的辯詞不可採。最後認定陳男在黃女仍為有夫之婦時，二人即親密交往，且發生性行為，顯已逾越一般男女正常交往分際，非社會通念所得容忍，嚴重破壞楊男婚姻生活圓滿安全及幸福，以及其對妻子黃女的忠實信賴，且情節重大，最後判陳男需賠償12萬元。

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