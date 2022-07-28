竹北客家夥房文化活動 7/30、31來禾埕熱鬧

「夥房時光隧道—客家生活宇宙的北極星」活動，將透過導覽活動沉浸式體驗，帶領大家感受過去彭家人的生活樣貌。（清大夥房屋策展小組提供）

2022/07/28 18:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了讓民眾有機會了解客家夥房文化，國立清華大學彭家夥房屋策展小組與社團法人台灣豐禾子協會將於30、31日兩天，於新竹縣竹北東海地區的彭家伙房屋，攜手舉辦「夥房時光隧道—客家生活宇宙的北極星」活動，透過導覽活動沉浸式體驗，帶領大家感受過去彭家人的生活樣貌。

清大夥房屋策展小組表示，經由學校課程，認識竹北東海這塊土地，隨著時間的深入，發掘到在地的潛能性以及能量不足現象，希望透過這次活動，除了使參與者了解客家夥房文化外，還能進一步重新拾起在地能量。

清大夥房屋策展小組表示，伙房屋不只是一個居住空間，它是客家生活與精神世界的小宇宙，此次策展活動安排彭家伙房屋的導覽，就像北極星一樣，向社會大眾指引客家生活與文化的過去，現在與未來。

導覽活動將會帶領參與者進入彭家伙房的各個空間，以3位彭家長輩們經歷貫穿整個導覽內容和路線，除了能一同窺探客家長輩故事外，導覽人員還會為大家講解昔日各空間的用途和器具、家具上的使用，讓參與者彷彿置身於40-50年代，一同來回顧彭家長輩們的生活，更甚至是客家族群早期在台灣的生命歷程。

除了導覽，本次策展活動也規劃在伙房外禾埕舉辦小市集，希望藉由簡單的體驗活動如：香餅DIY、竹編小船DIY作為媒介，串接過往與現在客家生活與文化的圖像；同時，市集中也將提供「樂樂長咖啡屋」的有機檸檬甘蔗汁，及採用自然農法種植的在地米飯糰。活動詳情可上「台灣豐禾子」臉書粉專查詢，報名連結：https://reurl.cc/4pgb9V 。

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