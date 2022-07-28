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    首頁　>　新竹縣

    竹縣+689 長者打疫苗送千元禮券 倒數4天請把握

    新竹縣7月31日在竹北市中興里集會所加開社區接種專案。（竹縣府提供）

    新竹縣7月31日在竹北市中興里集會所加開社區接種專案。（竹縣府提供）

    2022/07/28 14:46

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局今（28日）表示，為增加民眾接種疫苗便利性，已協調新仁醫院團隊於週日（31日）上午在竹北市中興里集會所開設社區接種站，依3個不同時段分別提供18歲以上1至4劑莫德納疫苗300名、18歲以上1至4劑Novavax疫苗200名，及5至11歲1、2劑BNT疫苗200名的接種服務，今天下午5點開放線上預約，請符合資格的鄉親朋友多加利用。

    衛生局也提醒，新竹縣長者打疫苗加碼送500禮券活動僅剩4天，只要設籍新竹縣的65歲（原住民55歲）以上長者，施打任一劑疫苗就贈送500元禮券，加上中央發的500禮券，可現領1000元全聯禮券和2劑快篩，期限到本週日（31日）為止。

    此外，衛生局表示，中央今公布新竹縣新增689例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，分別為318位男性和371位女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下120位、65歲以上47位，多數集中在18到64歲青壯年，約占69%。統計至7月27日為止，新竹縣今年累計確診人數115476人。

    新增689例地區分布為竹北市305例、竹東鎮94例、湖口鄉96例、新豐鄉76例、新埔鎮41例、關西鎮23例、芎林鄉16例、橫山2例、寶山鄉22例、北埔鄉4、峨眉鄉3例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離740人、居家照護列管人數2135人。

    新竹縣防疫專區（https://reurl.cc/vd5aLy）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新竹縣長者打疫苗加碼送500禮券活動僅剩4天。（竹縣府提供）

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    新竹縣政府公布28日疫情概況。（竹縣府提供）

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