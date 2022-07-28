竹縣定古蹟東安古橋護欄工程竣工 百歲公、百歲婆帶領通行

新竹縣縣定古蹟東安古橋為關西鎮的交通要道，在歷經近1年的護欄修復工程後，關西鎮公所今（28日）舉行通車典禮，百歲公羅阿偉、百歲婆蔡柑妹應邀帶領通行。 （記者廖雪茹攝）

2022/07/28 13:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟東安古橋為關西鎮的交通要道，在歷經近1年的護欄修復工程後，關西鎮公所今（28日）舉行通車典禮，同時為裝置意象「薪火相傳．繼往開來」揭幕，百歲公羅阿偉、百歲婆蔡柑妹應邀帶領通行。

新竹縣政府秘書長陳季媛、文化局長李安妤，以及關西鎮長劉德樑、代表會主席詹玉珠，縣議員徐瑜新、羅仕琦等人出席。陳季媛表示，東安古橋興建於西元1933年，距今已有將近90年的歷史，因為護欄年久失修而辦理修復工程。

李安妤指出，東安古橋為縣定古蹟，五拱石砌是東安古橋的建築特色，在修復工程期間，必須要符合古蹟的規範，因而較為耗時費工；文化局未來將持續在東安古橋辦理文化藝術活動，為關西鎮注入更多人文氣息並帶動觀光。

劉德樑表示，東安古橋護欄修復經費早在前鎮長時代已經編列，卻因種種因素而未能施工，鎮公所以390萬餘元的經費，自去年開始修復工程，原本工期預計8個月，不過在地的文史工作者提出不同建議，加上原先護欄高度不足又再增高，期間也歷經拆除後又重建，導致工期多延長2、3個月。

劉德樑說，東安古橋也是交通要道，施工期間暫時單側雙向通車，造成居民不便，因此趕在農曆7月前舉辦通車典禮，後續仍有部分補強，將待合格後辦理決算。

關西鎮公所今天同步為裝置在牛欄河畔的「薪火相傳．繼往開來」地景揭幕，由天仁天福集團捐贈，以父子牛車石像為造型，蘊含薪火相傳等概念。

新竹縣縣定古蹟東安古橋為關西鎮的交通要道，在歷經近1年的護欄修復工程後，關西鎮公所今（28日）舉行通車典禮，百歲公羅阿偉、百歲婆蔡柑妹應邀帶領通行。 （記者廖雪茹攝）

東安古橋今日通車，裝置在牛欄河畔的「薪火相傳．繼往開來」地景意象也同步揭幕。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣縣定古蹟東安古橋擁有五拱石砌的建築特色，日夜各有不同風情。 （記者廖雪茹攝）

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