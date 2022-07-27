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    新竹縣+694 籲家長儘速帶家中幼兒施打疫苗

    新竹縣今天新增694例確診病例。（竹縣府提供）

    新竹縣今天新增694例確診病例。（竹縣府提供）

    2022/07/27 15:52

    〔記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天新增694例COVID-19 本土確診案例。縣府統計，到昨天（26日）為止，縣內5到11歲學童第2劑接種率40.2%，滿6個月到4歲但還不滿5歲的嬰幼童接種莫德納第1劑是5.6%。

    今天新增的確診病例在竹北319例、竹東92例、湖口91例、新豐76例、新埔38例、寶山24例、芎林14例、關西13例、橫山和北埔各10例、尖石3例、峨眉和五峰各2例。

    縣府衛生局表示，截至昨天（26日）為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為92.8%、第2劑85.8%、第3劑69.4%、第4劑4.4%。

    其中65歲以上長者第1劑接種率為83.6%、第2劑79.9%、第3劑69.2%、第4劑24%。

    5到11歲兒童的第2劑接種率則為40.2%，滿6個月至4歲（未滿5歲）嬰幼兒第1劑接種率為5.6%。

    近期縣府推動滿6個月到5歲的嬰幼兒莫德納疫苗接種，為了保護家中小寶貝的健康，提醒各位爸媽務必記得幫小朋友到附近的合約院所，或是疫苗接種站預約接種疫苗。

    施打前有任何疑慮，別忘了先與醫師討論評估。接種疫苗後也要隨時注意小朋友的身體狀況，若有嚴重不適情形，請立即就醫，並告知醫生疫苗接種史。

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