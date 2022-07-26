漢光演習「跨區增援兵力部署」 4戰搜直升機降落關西高中操場
〔記者黃美珠／新竹報導〕漢光演習本週登場，今天中午12點10分在關西高中操場有4架戰搜直升機降落。第5作戰區的602旅派出4架OH-58D戰搜直升機，飛抵位於新竹關西的第3作戰區，執行跨區增援兵力的部署，過程一切順利。
軍方表示，這4架戰搜直升機依作戰計畫，於今天早上11點半從台中新社602旅基地起飛。
OH-58D戰搜直升機每架總重4800磅，油箱容量112加侖，450匹馬力，作戰半徑可達110公里。
巡航空速為每小時80浬，最大空速每小時125浬，最大航程是215浬、相當約387公里。
主要負責空中搜警、目標定位、戰場監控、以及野戰砲兵的空中觀測這4大作戰任務。
這款戰搜直升機的火力負掛有單管0.5吋機槍、500發子彈，另有海神2.75吋火箭2*7枚及地獄火飛彈4枚。
另外配裝的電戰裝備有AN/ALQ-144紅外線干擾系統、AN/APR-39雷達預警接收器、AN/APR-44雷達預警系統、以及AN/AVR-2雷射預警系統。
這4架戰搜直升機從台中的第5作戰區飛往位於北方、第3作戰區的新竹關西歷時約半小時，成功降落後，將在週四一早執行起飛作戰的科目演練，完成後返航。
今天演習現場群聚關西高中參加暑期課業輔導的學生和鄉親，大家看到4架戰搜直升機完美的完成降落，普遍覺得震撼人心。
賴姓飛行中校説，他是第4架次的飛行官，直言今天的演習是非常高難度。因為直升機起降需要比較開闊的場地，而關西高中操場不大卻要同時讓4架戰搜直升機降落，特別作為第4架次的他需要更加的謹慎。
所幸他們平時訓練有素，也在今天的演習任務中獲得安全引導人員透過無線電的引導，才得以圓滿完成任務。