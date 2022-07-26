漢光演習「跨區增援兵力部署」 4戰搜直升機降落關西高中操場

漢光演習今天在國立關西高中進行跨區增援項目的演練。（記者黃美珠攝）

2022/07/26 13:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕漢光演習本週登場，今天中午12點10分在關西高中操場有4架戰搜直升機降落。第5作戰區的602旅派出4架OH-58D戰搜直升機，飛抵位於新竹關西的第3作戰區，執行跨區增援兵力的部署，過程一切順利。

軍方表示，這4架戰搜直升機依作戰計畫，於今天早上11點半從台中新社602旅基地起飛。

OH-58D戰搜直升機每架總重4800磅，油箱容量112加侖，450匹馬力，作戰半徑可達110公里。

巡航空速為每小時80浬，最大空速每小時125浬，最大航程是215浬、相當約387公里。

主要負責空中搜警、目標定位、戰場監控、以及野戰砲兵的空中觀測這4大作戰任務。

這款戰搜直升機的火力負掛有單管0.5吋機槍、500發子彈，另有海神2.75吋火箭2*7枚及地獄火飛彈4枚。

另外配裝的電戰裝備有AN/ALQ-144紅外線干擾系統、AN/APR-39雷達預警接收器、AN/APR-44雷達預警系統、以及AN/AVR-2雷射預警系統。

這4架戰搜直升機從台中的第5作戰區飛往位於北方、第3作戰區的新竹關西歷時約半小時，成功降落後，將在週四一早執行起飛作戰的科目演練，完成後返航。

今天演習現場群聚關西高中參加暑期課業輔導的學生和鄉親，大家看到4架戰搜直升機完美的完成降落，普遍覺得震撼人心。

賴姓飛行中校説，他是第4架次的飛行官，直言今天的演習是非常高難度。因為直升機起降需要比較開闊的場地，而關西高中操場不大卻要同時讓4架戰搜直升機降落，特別作為第4架次的他需要更加的謹慎。

所幸他們平時訓練有素，也在今天的演習任務中獲得安全引導人員透過無線電的引導，才得以圓滿完成任務。

漢光演習今天在國立關西高中進行跨區增援項目的演練。（記者黃美珠攝）

在戰搜直升機降落前，新竹縣消防局關西消防分隊先行對降落場射水以避免直升機抵達時過度揚塵。（記者黃美珠攝）

受訪的賴中校直言，今天演習的降落點執行降落難度很高。（記者黃美珠攝）

4架戰搜直升機先後完成降落任務。（記者黃美珠攝）

戰搜直升機在關西高中操場上低空盤旋、緩慢降落。（記者黃美珠攝）

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