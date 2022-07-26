布偶貓、英國短毛貓來了！貓迷一早擠爆竹縣畜防所投籤認養貓

新竹縣家畜所門前人山人海參加抽籤認養布偶貓的貓迷們。（記者黃美珠攝）

2022/07/26 10:05

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣家畜疾病防治所今天早上7點過後就被陸續湧「近」的數百人給「敲」開大門，因為官方破天荒舉辦首遭的品種貓認養活動，12隻布偶貓和4隻英國短毛貓，總共吸引566人投籤求中，縣長楊文科在早上9點準時由立委林為洲搖籤筒下，抽出最幸運的前2位得主林小姐和巫小姐，她們順利把萌噠噠的布偶貓給帶回家，讓後面排隊的貓迷們相信「抽布偶貓」係金A！情緒比剛升起的太陽還要火熱。

林為洲比中獎人還興奮，直接現場化身記者採訪起得主，結果發現「本家」林小姐不僅是竹北本地人，跟他一樣也是天后宮的信徒，所以一早來參加抽籤認養布偶貓之前，特別趕去天后宮拜拜，結果果然幸運成了1號布偶貓的新主人。

楊文科說，這次的布偶貓和英國短毛貓認養活動總共有16個機會，卻吸引了566個貓迷前來認養，每人有5支籤，但是只有1次認養機會，被抽中了經過家畜所相關嚴格的認養條件把關後確認就可以把貓咪帶走，但是後續家畜所會追蹤實際的認養照顧狀況，請動保人士放心。

楊文科說，這批被認養的貓咪來自於今年4月家畜所在竹東查獲非法的品種貓咪養殖場，當時沒入的22隻布偶貓和英國短毛貓還感染了貓瘟，有的還是「孕貓咪」，經過家畜所帶回送醫後悉心的照料，目前都已經完全康復，所以辦理認養。

可愛的布偶貓其實來自非法養殖場。（記者黃美珠攝）

可愛的布偶貓其實來自非法養殖場。（記者黃美珠攝）

2號布偶貓幸運得主巫小姐（中）。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左）、立委林為洲一起，替新竹縣史上第一遭的品種貓認養活動抽出第1和第2位幸運兒。（記者黃美珠攝）

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